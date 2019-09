MEGHAN, RACCONTANE UN’ALTRA – L’ATTRICETTA FA INCAZZARE (ANCORA) LA REGINA: LA MARKLE HA SNOBBATO L’INVITO DI NONNA BETTA A BALMORAL PER VOLARE AGLI US OPEN PER SERENA WILLIAMS – LA SCUSA RIDICOLA PER EVITARE LA SCOZIA? ARCHIE È TROPPO PICCOLO - I GIORNALI LE RICORDANO CHE IL BIMBO HA PRESO QUATTRO VOLI IN 11 GIORNI DURANTE LE VACANZE E MAI UNO PER VOLARE DALLA BISNONNA – LA STAMPA NON LA REGGE PIÙ E LA INCORONA “LA PIÙ GRANDE ARRAMPICATRICE SOCIALE DELLA GRAN BRETAGNA…”

Da "www.oggi.it"

meghan markle agli us open 9

Meghan Markle ne ha combinata un’altra delle sue. D’accordo l’indipendenza e l’allergia alle tradizioni di corte, ma questa volta la moglie di Harry d’Inghilterra ha davvero esagerato. Rifiutando platealmente l’invito della regina. E, non contenta, volando da sola a New York per la finale dell’Us Open di tennis. Per tifare la sua amica Serena Williams,. Che peraltro ha perso malamente, come già accadde a Wimbledon. Sempre in presenza di Meghan Markle…

serena williams us open 3

L’INVITO SNOBBATO – Il fatto è che la regina Elisabetta aveva formalmente invitato Harry d’Inghilterra, sua moglie Meghan Markle e il loro figlio Archie a Balmoral, nella sua residenza estiva. Dove sono passati tutti i Windsor, come da tradizione, quest’estate. Compresa quella Sarah Ferguson che è ormai rientrata in famiglia. Certo, in Scozia la regina è solita andare a caccia e fare grigliate.

E molti sorridevano sotto i baffi nel pensare Meghan Markle, nota animalista e vegana, alle prese con scorribande a cavallo, fucili e barbecue… Ebbene, con grandissimo scorno della regina, Meghan ha convinto il marito Harry d’Inghilterra a rifiutare l’invito della regina. Con una scusa platealmente imbarazzante…

meghan markle agli us open 7

LA SCUSA NON REGGE – Già, perché Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno detto che Archie è troppo piccolo per volare in Scozia. Cosa? Proprio loro che hanno volato tutta l’estate (per di più su jet privati molto inquinanti e super costosi…) per farsi le loro vacanze super lusso? E con Archie al seguito: almeno quattro voli in undiici giorni ad agosto e nemmeno uno per andare in Scozia dalla regina Elisabetta? No, così non si fa proprio.- Ma non è finita…

MEGHAN ELISABETTA

DA SOLA A NEW YORK – Meghan Markle, proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto essere a Balmoral ospite di Elisabetta, ha preteso e ottenuto di volare (da sola!) a New York per assistere alla finale dell’Us Opena femminile, in cui giocava la sua amica Serena Williams.

Ora, a parte il fatto che la duchessa dle SUssex ha assistito a due finali della Williams e Serena ne ha perse due (Wimbledon e New York, appunto), Meghan non contenta si è lasciata fotografare tutta felice e perfino intervistare.

meghan markle agli us open 40

E ha detto di sentirsi perfettamente a suo a gio a New York, che si sente a casa… Insoma, un altro sgarbo: che cosa volete voi inglesi? Io sono americana e in America ci voglio tornare. Anche a costo di litigare con la regina. Già fatto, madame…

Mariangela Garofano per “www.ilgiornale.it”

Non c’è giorno senza che Meghan Markle, volente o nolente, faccia parlare di sé.

Questa volta la duchessa di Sussex pare sia finita al primo posto di una classifica non proprio edificante. Il magazine The Sun ha infatti riportato che la storica rivista Tatler ha incoronato impietosamente la duchessa come “la più grande arrampicatrice sociale della Gran Bretagna”.

elisabetta ii 3

Da sempre considerata come la rivista dell'aristocrazia, una sorta di di Bibbia dell'alta società, Tatler definisce la duchessa d’America come colei che è riuscita “a scalare l’albero della cuccagna”, entrando a far parte della famiglia reale più importante e chiacchierata al mondo.

meghan markle agli us open 39

“Non è proprio una storia di ‘dalle stalle alle stelle’ (Meghan è stata educata privatamente e il suo scapestrato padre ha vinto un Emmy come direttore dell’illuminazione), ma la duchessa ha saputo trovare un ruolo che le si adatta alla perfezione: è stata l'osso duro che ha traghettato la famiglia reale nel 21esimo secolo”, si legge sul magazine.

Al secondo posto della bizzarra classifica si trovano lo speaker della Camera dei comuni John Bercow e al terzo la modella Jerry Hall, ex moglie di Mick Jagger e oggi moglie del magnate Rupert Murdoch.

elisabetta ii 2

Lady Markle nei giorni scorsi è volata a New York agli U.S. Open, per tifare la sua amica Serena Williams, partendo con un normale volo di linea, dopo la recente polemica che l'ha vista coinvolta con il marito Harry.

meghan markle agli us open 37

I duchi infatti sono stati attaccati per aver predicato bene ma razzolato male, raggiungendo le mete delle loro vacanze su jet privati e contemporaneamente sostenendo un turismo ecofriendly. In questi giorni i due sposi reali hanno anche annunciato su Instagram un tour ufficiale in Africa meridionale, incentrato “sulle comunità, i movimenti locali, i diritti delle ragazze e delle donne, la salute mentale, l’HIV e l’ambiente”. Il tour toccherà Sudafrica, Angola, Malawi e Botswana.

