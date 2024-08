MEGLIO FUSTIGARSI CHE FARE UN FAVORE AL NEMICO – LA CORTE DEI CONTI BRASILIANA AUTORIZZA LULA A TENERE L'OROLOGIO DA 10MILA EURO RICEVUTO IN REGALO DA CARTIER, MA IL PRESIDENTE LO RESTITUIRÀ ALLO STATO – LULA SI SAREBBE INFASTIDITO PERCHÉ LA DECISIONE DEL TRIBUNALE POTREBBE CREARE UN PRECEDENTE SCIVOLOSO, DI CUI POTREBBE BENEFICIARE JAIR BOLSONARO, NEL CASO DEI GIOIELLI RICEVUTI DALLE AUTORITÀ DELL’ARABIA SAUDITA DURANTE IL SUO MANDATO…

(ANSA) - Nonostante la Corte dei Conti brasiliana ieri abbia autorizzato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva a poter tenere un orologio ricevuto in omaggio nel 2005 dalla gioielleria francese Cartier, il presidente ha deciso di restituirlo alle casse dello Stato. È stato lui stesso a comunicarlo durante la riunione di oggi con i suoi ministri. Secondo fonti vicine al presidente, Lula si sarebbe infastidito per la sentenza del Tribunale dopo aver saputo che essa potrà beneficiare Jair Bolsonaro nel caso dei gioielli ricevuti dalle autorità dell'Arabia Saudita durante il suo mandato presidenziale.

Durante la riunione ministeriale Lula ha detto di aver chiamato il presidente della Corte dei Conti, Bruno Dantas, per protestare per la sentenza. Ha anche aggiunto che intende recarsi personalmente in Tribunale per consegnare l'orologio, il cui valore è stimato intorno ai 60 mila reais, l'equivalente di circa 9.900 euro.

