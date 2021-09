16 set 2021 18:44

MEGLIO IN GALERA CHE DA MAMMÀ - UN DOMINICANO DI 49 ANNI, RESIDENTE A VIAREGGIO, È SCAPPATO DAI DOMICILIARI PER FARSI ARRESTARE: L'UOMO, CONDANNATO PER DIVERSI REATI COME RAPINA, ESTORSIONE E FURTO, NON VOLEVA STARE IN CASA CON LA MADRE - È STATO COSÌ RINCHIUSO NELLA CAMERA DI SICUREZZA DELLA CASERMA...