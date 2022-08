FLASH! - A PROPOSITO DELL’INTERVISTA ALLA FOX NEWS DELLA MELONI: NON SORPRENDE L’INGLESE (TRA L’ALTRO SEMBRA ANCHE LEGGERE: GUARDA SEMPRE IN BASSO), PIUTTOSTO NON BISOGNA DIMENTICARE CHE LA FOX È STATA LA PIÙ GRANDE SOSTENITRICE, E LO È TUTT’OGGI, DI TRUMP E DEL TRUMPISMO, NONCHÉ SI È BATTUTA PER DIFENDERE L’EX PRESIDENTE DURANTE L’ASSALTO DI CAPITOL HILL. NON PUÒ ESSERE UNA COINCIDENZA…