MEGLIO “PERDITA” CHE TROVARLA – IL “GATTO PEGGIORE DEL MONDO” È STATO MESSO IN ADOZIONE. SI CHIAMA “PERDITA”, VIVE IN CAROLINA DEL NORD, HA QUATTRO ANNI E UN CARATTERE MOLTO DIFFICILE DA SOPPORTARE - IL CENTRO DI RECUPERO DOVE VIVE: “CI SONO UN SACCO DI COSE CHE NON SOPPORTA: I BAMBINI, I FILM DISNEY, IL NATALE E SOPRATTUTTO GLI ABBRACCI. È SINGLE E PRONTA A ESSER SOCIALMENTE IMBARAZZANTE CON UN ESSERE UMANO CHE…” – VIDEO

Da www.lastampa.it

«Il colore rosa, i gattini (sono così rumorosi) cani, i bambini, Dixie Chicks, film Disney, il Natale e ultimo ma NON meno importante ... gli abbracci». Queste sono solo alcune delle cose che Perdita, una gatta messa in adozione dal Mitchell County Animal Rescue nella Carolina del Nord, proprio non sopporta. E’ tutto contenuto nel testo che i volontari hanno pubblicato nell’annuncio fatto su Facebook, fra divertente ironia e fondo di verità. Perché Perdita, secondo loro, può vantare il titolo di “gatto peggiore del mondo” e non è “per deboli di cuore”.

Ma non è che nella categoria delle cose che le piacciono vada molto meglio: «Adora fissare la tua anima finché non ti senti come se non potessi mai più essere allegro; la canzone Cat Scratch Fever, il film Pet Cemetery (Church è il suo eroe), salti da infarto (la sua specialità), agguati negli angoli bui, essere la regina del suo domicilio, ingannare il personale del rifugio nel pensare che sia malata (il veterinario concorda ... è solo una cretino)».

Amber Lowery, direttrice del rifugio, spiega che Perdita, micia di quattro anni, è arrivata alla struttura alla vigilia di Natale e da allora il rifugio ha dovuto avvisare i visitatori che i tentativi della gatta di attirare i visitatori nella sua gabbia sono in realtà «uno stratagemma che non finirà bene».

Insomma una gatta da un carattere così difficile da spingere i responsabili a metterla nella lista di adozione rinunciando al costo previsto per l’adottante e a pubblicare quel post ironico: «È single e pronta ad essere socialmente imbarazzante con un essere umano socialmente imbarazzante che ne rispetti il suo spazio personale» si legge ancora nel messaggio.

«La sto guardando in questo momento, e lei si sta rotolando nel suo lettino, tutta dolce e carina, ma nel momento in cui provi a grattarla, ti graffia subito» spiega Lowery. Una pubblicità così non poteva ovviamente passare inosservata e ha attirato subito molte persone “socialmente imbarazzanti” – il rifugio parla già di 50 richieste – pronte a consegnare a Perdita le chiavi di casa e del loro cuore.

