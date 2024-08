MEGLIO MORIRE CHE PAGARE GLI ALIMENTI – L’INCREDIBILE STORIA DI JESSE KIPF, UN 39ENNE CHE HA FINTO IL PROPRIO DECESSO PUR DI NON ESSERE COSTRETTO A SGANCIARE SOLDI AI FIGLI – SFRUTTANDO LE SUE ABILITÀ DA HACKER, È RIUSCITO A RUBARE LE CREDENZIALI DI UN MEDICO PER OTTENERE L'ACCESSO AL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEI DECESSI DELLE HAWAII E CREARE IL PROPRIO CERTIFICATO DI MORTE. CON UNA NUOVA IDENTITÀ HA INIZIATO A VENDERE INFORMAZIONI RUBATE A CLIENTI PROVENIENTI DA ALGERIA, RUSSIA E UCRAINA. POI…

Estratto dell'articolo di Elisabetta Rosso per www.fanpage.it

hacker

Jesse Kipf è morto a gennaio 2023. O forse no. La data del decesso è segnata sui database governativi, eppure l'uomo è stato rintracciato dagli agenti federali, è vivo e si è trasferito in Kentucky. Le falsi morti non sono una novità, c'è chi le finge per sfuggire dai debiti di gioco, da un matrimonio difficile e anche dagli alimenti dei figli dopo un divorzio. È il caso di Kipf. L'uomo è diventato così un "Fu Mattia Pascal" contemporaneo che invece di sfruttare il caso ha messo in atto le sue abilità da hacker e manipolato i database per simulare la sua morte.

DIVORZIO ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Kipf, 39 anni, ha rubato le credenziali di un medico per ottenere l'accesso al sistema di registrazione dei decessi delle Hawaii e creare il proprio certificato di morte. Si è creato poi una nuova identità e ha continuato a vendere informazioni private rubate "ad acquirenti internazionali, tra cui individui provenienti da Algeria, Russia e Ucraina", hanno spiegato i pubblici ministeri.

hacker 1

Kipf ora è stato condannato a sei anni e nove mesi di prigione per frode informatica e furto di identità aggravato, ha annunciato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti. Non solo, Kipf dovrà anche pagare più 195.700 dollari per i danni ai sistemi informatici governativi e il mancato pagamento degli obblighi di mantenimento dei figli.

[…]

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Kipf ha divorziato dalla moglie nel 2008 dopo circa due anni di matrimonio. L'uomo, spiega l'avvocato "ha anche prestato servizio attivo nell'esercito degli Stati Uniti tra giugno 2006 e maggio 2009, è stato in Iraq da giugno 2007 a maggio 2008". Kipf, continua l'avvocato, "ha subito un trauma psicologico dopo il suo servizio militare, che ha portato a un aumento di comportamenti sconsiderati e criminali".

assegno di mantenimento alla moglie HACKER INTELLIGENZA ARTIFICIALE