MEGLIO ORGIA CHE MAI – VIAGGIO NEL CLUB PER SCAMBISTI CHE INFIAMMA LA CAMPAGNA INGLESE: SABATO NOTTE UNA QUARANTINA DI PERSONE SI SONO DATE APPUNTAMENTO PER LA MARATONA DI SESSO CHE SI È TRASFORMATA ANCHE IN UNA PICCANTE SESSIONE DI BONDAGE –

DAGONEWS

club scambisti al croydon hall hotel 4

Un club di scambisti turba le notti degli abitanti di Rodhuish, nel Somerset, in Gran Bretagna: sabato sera oltre 40 persone si sono date appuntamento nelle bollenti stanze del Croydon Hall Hotel, diventato famoso per le sue otto stanze dedicate al sesso.

I partecipanti al bollente raduno hanno pagato una ottantina di sterline per prendere parte alla maratona notturna di sesso a tema "Naughty Girls Rule", che era sponsorizzata da un’immagine su un volantino di una donna che baciava appassionatamente il seno di un’altra. I partecipanti erano soprattutto coppie, ma c’era anche una manciata di donne single pronte alla notte di fuoco.

club scambisti al croydon hall hotel 3

Come ha raccontati il Daily Mail, le donne sono arrivate all’evento indossando abiti di pizzo nero e gonne di pelle, mentre gli uomini erano elegantemente vestiti in giacca e cravatta. Ma i loro vestiti non sono durati a lungo addosso. Dalle finestre dell'albergo si vedevano donne solo con la biancheria intima nera che si toccavano e si coccolavano a vicenda, mentre gli uomini completamente nudi sorseggiavano vino accanto a donne che indossavano solo il reggiseno. In un’altra stanza, nel frattempo, una donna legava i polsi di un’altra.

sex club

L'hotel ha trasformato alcune delle sue camere in "sale a luci rosse", tra le quali spicca la Red Room, per gli appassionati di bondage: al suo interno i presenti hanno potuto utilizzare l’altalena e fruste al costo aggiuntivo di 120 sterline. «Siamo passati da otto a dodici coppie e alla nostra ultima festa abbiamo avuto 75 partecipanti – ha detto uno degli organizzatori - Parliamo di medici, avvocati e gente ricca e benestante. Siamo un club di lusso».

club scambisti al croydon hall hotel 2

Ma il club del sesso è attualmente oggetto di indagine da parte dell'Enmoor National Park Authority: si pensa infatti che al momento non ci sia alcun permesso per svolgere queste attività.

Per non parlare del fatto che le attività notturne hanno sconvolto il sonno degli abitanti della zona, indignati da quel "Disneyland per adulti" sorto a poca distanza da casa.

