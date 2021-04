MEGLIO SOLE O MALE ACCOMPAGNATE? - LE DONNE CHE HANNO RINUNCIATO AL GRANDE AMORE PER PARTNER MEDIOCRI RACCONTANO COME VA LORO STORIA: CHI DIVORZIA DOPO ANNI DI INFELICITÀ, CHI SI È INNAMORATO DEL PARTNER E OGGI È FELICE - “È UNA LOTTA, MA NON UN INCUBO”, LUI “È TRISTE E NOIOSO, MA SICURO”, “SO CHE NON E' GIUSTO MA E' UNA BRAVA PERSONA” - L'ALTRA CAMPANA: "MEGLIO ESSERE FELICI E SOLI CHE SOLI E SPOSATI"

Su Reddit circola un thread diventato virale in cui alcune donne, che pensano di essersi accontentate quando hanno scelto il loro compagno di vita rinunciando al vero amore, raccontano come vivono oggi la loro relazione. Le storie si alternano: chi divorzia dopo anni di infelicità, chi si è innamorato del partner e oggi è felice.

«Vent’anni di matrimonio e tre figli dopo, siamo ottimi partner e formiamo una grande squadra. Tuttavia, sono un po’ triste per quanto poco abbiamo in comune oltre questo» scrive un’utente. Un’altra ammette che «non è sempre facile». Ancora: «Mio marito mi adora ed è un brav'uomo ma non mi soddisfa intellettualmente, è emotivamente immaturo e siamo su pianeti diversi per quanto riguarda il desiderio sessuale. È una lotta, ma non è un incubo».

«Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma ad essere onesti, era lui - solo che non lo sapevo in quel momento. A volte "quello giusto" è un ideale basato su priorità giovanili, ma con la maturità ti rendi conto che alcune di queste qualità non sono più così importanti...»

Tuttavia, non tutti sono stati così fortunati nelle loro relazioni nel corso degli anni. «È triste e noioso, ma sicuro» ha condiviso un’altra utente di Reddit. «Mi manca "quello giusto" a volte, ma siamo solo amici e non potremmo mai essere più di questo. O va così oppure è la solitudine totale, così almeno ho un compagno, il sesso e qualcuno che mi ama davvero. Anche se darei il mio braccio destro per avere il mio vero amore, ma eccoci qui».

Molte delle donne che hanno commentato il thread hanno detto di amare i loro partner ma di non essere innamorate di loro. «Sta andando. So che non è giusto, ma è una brava persona», ha scritto una mamma. «A volte voglio molto di più. In questo momento, mi costerebbe così tanto andarmene, e lo amo. I nostri figli hanno un ottimo sistema di supporto tra di noi e viviamo una vita dignitosa».

Altre hanno parlato dei loro divorzi, insistendo sul fatto che la vita è troppo breve per stare con qualcuno che non ami: «Finalmente è finita poco meno di tre anni fa, dopo un decennio di alti e bassi. Ora voglio vivere una vita felice con qualcuno, quello giusto». Un’altra: «Ci siamo sposati e abbiamo avuto figli troppo giovani. Sono single da due anni e mi sono letteralmente innamorata di me stessa! Meglio essere felici e soli che soli e sposati».

