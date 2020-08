MEGLIO TARDI CHE MAI! – IL GOVERNO SI È ACCORTO DELL’EMERGENZA A LAMPEDUSA E INVIA TRE NAVI: ENTRO DOMANI SARANNO TRASFERITI ALMENO 300 MIGRANTI – NELLE ULTIME 24 ORE SONO APPRODATI ALTRI 500 MIGRANTI SU UNA TRENTINA DI BARCHINI, IERI ERANO ARRIVATI I 49 TRASBORDATI DALLA LOUISE MICHEL, LA NAVE DI BANKSY

Poche ore dopo la protesta dell'isola, del comune di Lampedusa che ha dichiarato lo sciopero generale contro "il silenzio del governo" davanti alle centinaia di migranti sbarcati, da Roma arrivano buone notizie. Stasera 120 migranti saranno trasferiti dopo il risultato del tampone, e tre navi arriveranno per la sorveglianza sanitaria e nuovi trasferimenti, 300 entro domani.

Il ministero dell'Interno "segue con estrema attenzione la grave situazione legata allo sbarco di circa 400 migranti la scorsa notte a Lampedusa e nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro Luciana Lamorgese hanno deciso di ricorrere all'utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo". La prima arriverà a Lampedusa entro domani notte, le altre due entro mercoledì.

L'allarme era scattato ieri a Lampedusa, dopo che un barcone con centinaia di migranti a bordo, circa 450 secondo una prima stima, era strato soccorso dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, che hanno scortato l'imbarcazione in porto.

Il maxisbarco sull'isola, dove nelle ultime 24 ore erano approdati altri 500 migranti su una trentina di piccole imbarcazioni, ha fatto scattare una nuova emergenza e scatenato la protesta di un drappello di abitanti guidati dall'ex senatrice della Lega Angela Maraventano che hanno cercato di impedire il passaggio dei mezzi di soccorso sulla banchina. "Siamo stanchi - ha detto Maraventano - vanno rimpatriati immediatamente. Impediremo con tutte le nostre forze di farli passare".

Anche il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, che nel pomeriggio aveva inviato una lettera al presidente tunisino Kais Saied minacciando di raggiungere il Paese nordafricano con la sua barca percorrendo al contrario la rotta dei migranti, davanti al barcone appena giunto in porto afferma: "Siamo in ginocchio, con questi arrivi all'hot spot si supereranno le 1.500 presenze. La situazione è insostenibile: o il governo prende decisioni immediate oppure sciopererà tutta l'isola. Sarà direttamente l'amministrazione a dichiarare lo sciopero, chiudendo tutto. Non è possibile continuare a sopportare queste angherie da parte del governo".

Trenta gli sbarchi nella giornata di venerdì, altri otto sabato compreso l'arrivo dei 49 trasbordati dalla Louise Michel, la nave battente bandiera tedesca finanziata dall'artista Banksy, che ha soccorso nelle ultime ore 130 migranti.

