Un quartiere blindato da decine di camionette della polizia. Sgombero in corso all'ex hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli, il palazzo occupato da quasi duecento persone. La maggior parte di loro sono di origine sudamericana.

Dalle forze dell'ordine la struttura è considerata il covo dei "latinos". È proprio da via Eudo Giulioli, infatti, che ogni giorno partivano molte delle bande di borseggiatori peruviane e cilene attive sulla metro.

All'interno dell'ex hotel le forze dell'ordine hanno trovato soprattutto famiglie con bambini piccoli. La gran parte degli occupanti aveva lasciato l'ex hotel prima del censimento dello scorso 11 settembre in cui erano state trovate 165 persone.

Lo sgombero è stato deciso dalla Prefettura. Da mesi, infatti, l’ex hotel Cinecittà è al centro delle cronache. Il 7 giugno c’era stata l’aggressione a un residente dominicano di 47, accoltellato al braccio dopo una lite. Il primo giugno carabinieri e polizia erano stati chiamati per un lancio di oggetti in strada.

Divani, bottiglie e stampanti erano volati dalle finestre nel corso di una rissa tra alcuni inquilini. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, invece, una peruviana di 63 anni era caduta da due metri di altezza dopo aver perso l’equilibrio, probabilmente sotto effetto di alcolici. La 63enne era stata portata in ospedale per la frattura delle costole.

Il 23 maggio, invece, c’era stato un incendio in una delle stanze, piene di rifiuti, che venivano usate come alloggi dai residenti, che avevano trasformato l’ultimo piano dell’ex albergo in una discoteca abusiva. Nell'ex hotel Cinecittà c'era anche una dark kitchen che sfornava pizze take away. […]

