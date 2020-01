MEJO UNA BAMBOLA DI PLASTICA CHE BAMBOLONE PLASTIFICATE - SU INSTAGRAM AUMENTANO LE SVALVOLATE CHE APRONO ACCOUNT DA CUI "RACCONTANO" LE VITE DELLE LORO BARBIE – C’È CHI LA IMMAGINA LESBICA E ALLE PRESE CON L’ADOZIONE DI UN BIMBO, CHI METTE IN SCENA L’OMICIDIO DI KEN E…

DAGONEWS

instagram di barbie 6

Se Kim Kardashian è una star su Instagram perché non può esserlo Barbie? Detto, fatto. esistono dei profili sul social che non solo ritraggono la bambola in milioni di pose diverse, ma costruiscono delle intricate storie, immaginando una vita reale fatta di omicidi, storie tra lesbiche e adozioni.

Henna Kiili, 25enne finlandese, ha 46mila follower ed è uno dei profili più popolari che racconta i drammi delle bambole. Nell’ultimo colpo di scena è stato ucciso Ken, partner della bambola Ellie.

instagram di barbie 8

Storie fatte di trame elaborate con centinaia di utenti che non fanno altro che attendere cosa racconterà la foto successiva. E se vi sembra tutto strano sappiate che questa ragazza finladese non è l’unica a essersi inventata una vita virtuale per le sue Barbie.

La_doll_cevita ritrae le bambole in situazioni piacevoli con gli amici, Bybarndolls, un fotografo russo, scatta foto alle bambole come se fossero modelle. Lulu_thebarbie segue le “avventure” di un personaggio bisessuale che attualmente frequenta una ragazza di nome Maya dopo aver adottato un bimbo.

instagram di barbie 2 instagram di barbie 5 instagram di barbie 3 instagram di barbie 1 instagram di barbie 7