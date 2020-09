MEJO DI BENJAMIN BUTTON! – L’INCREDIBILE STORIA DEL 32ENNE RUSSO CHE HA SMESSO DI INVECCHIARE A 13 ANNI: PER MOTIVI ANCORA SCONOSCIUTI IL SUO CORPO HA SMESSO DI CAMBIARE E ADESSO È NEL LIMBO DI UN’ETERNA ADOLESCENZA – L’UOMO HA INIZIATO A NOTARE CHE QUALCOSA NON ANDAVA ALL’ASILO QUANDO CRESCEVA MENO DEGLI ALTRI BAMBINI, MA DIVENTANDO PIU' GRANDE SI È…

Marta Ferraro per "www.ilmessaggero.it"

Denis Vashurin, residente in un villaggio nella regione della Russia orientale di Primorye, ha 32 anni, ma sembra un adolescente, perché, per ragioni sconosciute, il suo corpo ha smesso di invecchiare quando aveva 13 anni. L'uomo ha raccontato la sua storia in un'intervista al canale di YouTube Vasya na sene.

Denis ha iniziato a notare che non era come gli altri già in tenera età. Fin dall'asilo, è cresciuto più lentamente dei suoi coetanei, anche se non gli dava molta importanza. Anche il suo aspetto non ha influenzato i suoi studi, a scuola aveva buoni voti, anche in educazione fisica, e per alcune cose era anche più bravo dei suoi coetanei.

Quando poi si è reso conto che non sarebbe mai stato uguale agli altri ragazzi della sua età, inizialmente si è sentito a disagio. «Ho pensato a come sarebbe stato tutto, come sarebbe stata la mia vita, quanto sarebbe stato difficile per me», ha ricordato l'uomo, confessando che ancora si chiede perché gli sti succedendo tutto questo, anche se non ha rivelato se è mai stato da specialisti per scoprirlo.

Nella quotidianità della vita a volte Denis deve affrontare dei problemi perché le persone non credono che lui effettivamente abbia 32 anni. Ad esempio, una volta è stato fermato da un ispettore del traffico che sospettava che fosse un minore che aveva incollato la sua foto sulla carta d'identità di un adulto. Quando ha controllato la sua età nel database, l'ufficiale ha scherzato su quanto fosse giovane.

Denís confessa di sentirsi infastidito in situazioni come quella descritta, «Perché devo spiegare ogni volta?», si chiede l'uomo.

Denís, che ha una fidanzata e lavora in una società di fornitura di elettricità, racconta che è più facile per lui vivere nel suo villaggio, dove tutti si conoscono e non gli chiedono nulla. Gli piace anche trascorrere il suo tempo libero lontano dalla gente, nella foresta, a caccia o pescando.

