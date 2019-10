23 ott 2019 16:45

MEJO DI CHUCK NORRIS – IN CINA DUE RAPINATORI IN MOTO SI AVVICINANO A UN UOMO E LO MINACCIANO: MA LA VITTIMA NON CI STA E SI RIBELLA – PRIMA AFFERRA PER IL COLLO UNO DEI DUE MALVIVENTI E POI SI ESIBISCE CON UN CALCIO ROTANTE MANDANDO A TERRA LA MOTOCICLETTA…(VIDEO)