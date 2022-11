MEJO DI UN CINEPANETTONE! TOTTI NON HA RESTITUITO LE BORSE A ILARY BLASI: È STATA LEI A TROVARLE NELLA SPA DI CASA DOPO AVER CHIAMATO UN FABBRO - SI SAREBBE TRATTATO SOLO DI UN RITROVAMENTO CASUALE E COMICO ALLO STESSO TEMPO, MENTRE FRANCESCO TOTTI È ORMAI IMPEGNATO A VIVERE LA SUA SECONDA VITA CON NOEMI BOCCHI…

Giuseppe Candela per ilfattoquotidiano.it

“Ilary è andata con suo padre a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”, aveva dichiarato Francesco Totti nell’ormai celebre e discussa intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Cosa ho fatto? E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio ma non c’è stato verso“, aveva aggiunto l’ex calciatore. Il caso è finito in Tribunale con una prima udienza fissata lo scorso 14 ottobre: la conduttrice ha chiesto attraverso i suoi legali la restituzione di borse e scarpe, l’ex capitano della Roma la collezione dei suoi preziosi orologi.

Il secondo round è fissato per venerdì 11 novembre. Con un colpo di scena in arrivo. “Le borsette di Ilary Blasi sono tornate a casa sane e salve (le scarpe, pare, ancora no). Alla fine è stato Francesco Totti a compiere il primo passo. Riportando indietro l’ampio assortimento di Chanel, Dior, Gucci e Hermés della sua ex moglie, rimosso per ripicca dalla cabina armadio della maxi-villa all’Eur più o meno dopo Ferragosto, quando la legittima proprietaria veleggiava nei mari della Croazia”, ha annunciato qualche giorno fa sempre il Corriere della sera in un articolo firmato da Giovanna Cavalli. Una sorprendente apertura verso l’ex moglie? Una notizia ritenuta credibile e rilanciata da tutte le testate.

Non sarebbe però andata così. Una frase che per il caso Totti-Blasi si potrebbe ripetere quotidianamente, con una narrazione spesso parziale e falsata. La coppia vive ancora nella stessa villa da 1.500 metri quadri all’Eur. Una parte occupata da Ilary, l’altra da Francesco. Spazi off-limits prestabiliti, incontri ridotti ai minimi termini. FqMagazine può svelare che le borsette non si erano mai mosse dal loro originale domicilio e che Totti non le avrebbe restituite. Cosa è successo davvero?

Facciamo un passo indietro, arrivando a qualche weekend fa. Ilary avrebbe provato a raggiungere la parte della casa dove è presente la Spa e dove non andava da tempo ma la porta non si sarebbe aperta. Nessuna risposta dai collaboratori domestici, i dubbi della padrona di casa che a questo punto avrebbe chiamato un fabbro. Forzata la porta, all’interno la sorpresa: molte borse erano nascoste all’interno della struttura. Ilary si trovava probabilmente in compagnia della figlia Chanel. Lo stupore del momento, uno sguardo a un’altra camera chiusa, il ritrovamento di altre borse e delle sue scarpe. Una scena degna dei film dei Vanzina, anche se all’appello mancherebbero alcuni gioielli, cosa mai citata prima.

Narrazione falsata, dicevamo, perché Ilary non ha ricevuto indietro quanto chiesto, non ci sarebbe stata alcuna apertura di Totti verso l’ex moglie. Si sarebbe trattato solo di un ritrovamento casuale e comico allo stesso tempo mentre Francesco Totti è impegnato a vivere senza freni la sua seconda vita. Con cadenza settimanale finiscono in edicola le sue immagini con Noemi Bocchi. Cercano una nuova casa, la festa di compleanno, il tour nei posti che frequentava con la moglie. Con la discussa intervista rilasciata al Corriere della Sera ha ufficializzato il legame con la fu amante, promossa ora a “signora Totti”. Una storia che intende vivere alla luce del sole e a favore dei flash.

La conduttrice non parla dal famoso 11 luglio, giorno della rottura. Non concede interviste, si limita all’utilizzo dei social. Non replica alle bugie, si è chiusa in lungo silenzio dopo aver parlato per salvare le sue nozze. Ci aveva messo la faccia a “Verissimo” e “Belve” dopo che suo marito aveva giurato fossero fake news, tradita anche da un “suo amico” che si era schierato a sorpresa dalla parte di Francesco con diverse rassicurazioni. Nessun altro uomo, nessuna foto, nessuna prova. Testa ai figli e alla tv, dove tornerà nel 2023 per condurre la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. E ora le voci su Antonella Fiordelisi, concorrente del “Grande Fratello Vip” che ha raccontato di aver ricevuto due mesi fa messaggi da Totti, sono solo affari di Noemi Bocchi. Lei con un rolex di 40 mila euro è già stata immortalata. Certo, è sceso in campo per smentire il pr e body builder Alex Nuccetelli. Il solito film.

