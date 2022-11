MEJO DE CHUCK NORRIS – IN INDIA UN BAMBINO DI OTTO ANNI HA UCCISO UN COBRA A MORSI - IL RACCONTO: “IL SERPENTE SI È AVVOLTO INTORNO ALLA MIA MANO E MI HA MORSO. STAVO SOFFRENDO MOLTO. DATO CHE IL RETTILE NON SI È SPOSTATO QUANDO HO CERCATO DI SCROLLARLO DI DOSSO, L'HO MORSO FORTE DUE VOLTE. È SUCCESSO TUTTO IN UN LAMPO” – PER FORTUNA IL COBRA NON HA RILASCIATO VELENO E IL BAMBINO SE L’È CAVATA…

Fulvio Cerutti per www.lastampa.it

cobra 5

Un bambino indiano di otto anni ha ucciso un cobra. L'incredibile notizia arriva da un remoto villaggio del Pandarpadh, nella regione centrale dell'India del Chhattisgarh, e a raccontarla è lo stesso giovane a The New Indian Express: "Il serpente si è avvolto intorno alla mia mano e mi ha morso. Stavo soffrendo molto", ha detto Deepak che in quel momento stava giocando nel cortile di casa sua.

cobra 4

Tutto è avvenuto in pochi istanti e il bambino, quando è stato morso dal cobra, ha cercato di liberarsi dell'animale scuotendo il braccio. Ma nulla, il rettile non mollava la sua presa. E così ha deciso di fare l'unica cosa che in quel momento gli è venuta in mente nonostante il dolore fortissimo che stava provando: "Dato che il rettile non si è mosso quando ho cercato di scrollarlo di dosso, l'ho morso forte due volte. È successo tutto in un lampo".

cobra 6

Due morsi che sono stati letali per il cobra, mentre il ragazzo è sopravvissuto: i suoi genitori lo hanno portato d'urgenza in un vicino centro medico dove è stato tenuto sotto osservazione e l'esame della sua ferita ha portato i medici a scoprire che ha subìto un "morso secco", il che significa che il cobra non ha rilasciato alcun veleno.

cobra 2

I "morsi secchi" sono spesso somministrati da serpenti adulti che hanno il pieno controllo sul dispiegamento del veleno dalle loro ghiandole. I serpenti usano il veleno per uccidere le loro prede o quando combattono con pericolosi predatori, mentre questi tipi di morsi avvengono per avvertire o spaventare gli animali, piuttosto che ucciderli.

cobra 3

Il distretto di Jashpur, dove vive Deepak, è noto per la presenza di molti serpenti: nella regione vivono più di 200 specie di rettili. E l'India, in generale, è un Paese record per le morti di persone morse dai serpenti: uno studio recente ha rilevato che delle 63mila vittime nel 2019, 51.000 sono state uccise in India. Un numero molto alto, ma che almeno è in miglioramento rispetto al 1990 perché si è registrata una diminuzione del 36 per cento. Ma l'aumento della popolazione in India non fa pensare bene: secondo uno studio i morti entro il 2050 potrebbe salire a 68mila.

cobra 1