MEJO DE ENRICO TOTI! - A ROMA, UN AUTOMOBILISTA FERMO AL SEMAFORO SI RIFIUTA DI DARE DEI SOLDI A UNA MENDICANTE E VIENE AGGREDITO CON UNA STAMPELLA – LA DONNA HA PRIMA INIZIATO A COLPIRE LA SUA AUTO, POI HA APERTO LA PORTIERA E LO HA BASTONATO - LA MENDICANTE, CON PRECEDENTI DI POLIZIA, È STATA ARRESTATA CON LE ACCUSE DI...

Da www.blitzquotidiano.it

Gli chiedono i soldi al semaforo, lui dice no e allora viene colpito con una stampella. Il tutto davanti alla figlia che si trovava in macchina con lui. Questa la brutta disavventura di un automobilista aggredito a un semaforo tra via Trastevere e Circonvallazione Gianicolense, ovviamente a Roma. Ad aggredire l’automobilista una 54enne romana.

La prima ricostruzione

L’automobilista, con la figlia in macchina, si era appena fermato al semaforo quando è stato affiancato da una donna 54enne. Donna che come spesso capita in questi casi ha chiesto qualche spicciolo.

Racconta Roma Today:

“A far scattare il repentino intervento della polizia un’aggressione a scopo di rapina intentata da una donna, 54enne romana, nei confronti di un automobilista, fermo al semaforo tra via Trastevere e Circonvallazione Gianicolense con la figlia all’interno della sua vettura”.

L’aggressione

“La 54enne, dopo aver chiesto dei soldi all’uomo, al suo rifiuto ha iniziato dapprima a danneggiare la macchina con una stampella, poi ha aperto lo sportello e ha iniziato a percuotere l’uomo con lo stesso oggetto. La donna, con precedenti di polizia, perquisita dagli agenti della Sezione Volanti è stata trovata in possesso di un taglierino ed arrestata con le accuse di tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato”.

