MEJO DI UN FILM: "THE WOLF OF WALL STREET" È STATO PRODOTTO CON SOLDI RICICLATI?

Anna Lombardi per “la Repubblica”

joey mcfarland margot robbie leonardo di caprio riza aziz

«Non colpevole». Altro che tigre, il lupo della Malesia Riza Aziz, ieri lo ha ripetuto cinque volte ai giudici del tribunale penale di Kuala Lumpur che lo accusano di aver riciclato denaro, sottratto a un hedge fund di Stato. Ma se in futuro il potente produttore di Hollywood venisse condannato, altro che film! La realtà supererebbe davvero ogni finzione.

najib razak 1

Produttore di quel Wolf of Wall Street firmato Martin Scorsese che nel 2013 puntò il dito sugli eccessi e gli imbrogli dei broker di New York, Aziz è infatti il figliastro dell' ex premier malese Najib Razak. Il rampollo di una potente famiglia che ha governato il Paese per più di 60 anni. Peccato che il patrigno, un anno fa, sia caduto in disgrazia. Accusato di aver provocato il crack da 4,5 miliardi di dollari dal fondo 1Malaysia Development Berhad, da lui istituito e controllato. Lo scandalo che gli è costato le elezioni. Sconfitto dal suo mentore novantaduenne Mahathir Mohamad, che lo ha fatto finire in galera.

wolf of wall street

Una parte dei soldi rubati, almeno 731 milioni di dollari, sono stati rintracciati sul conto privato di Razak - che però si difende sostenendo che sono dono di un reale saudita. Almeno altri 248 milioni sono finiti in America. Nelle casse di quella Red Granite Pictures, che poi è proprio la casa di produzione di Aziz, con sede in California. Soldi sporchi, dunque. Che il malese avrebbe riciclato producendo il film di Scorsese, nominato anche agli Oscar, e alcuni blockbuster come Scemo e più Scemo e Daddy' s Home .

mahathir mohamad 2

C' era voluta un' indagine internazionale per ricostruire i passaggi di quel denaro, transitato attraverso il conto svizzero di un amico di Aziz, il finanziere Low Taek Joh. Un' inchiesta a cui aveva partecipato anche l' Fbi. Che fu poi archivata quando - ricorda il New York Times - il dipartimento di Stato accettò di patteggiamento con Red Granite in cambio di sessanta milioni di dollari.

riza aziz 6

Per i giudici malesi proprio il pagamento di quella mega multa è la prova della colpevolezza di Aziz. Ma per i suoi otto avvocati il produttore è innocente. La responsabilità, piuttosto, va accollata all' amico Joh sui cui conti era transitato il malloppo: e che tanto è uccel di bosco in Cina. Era stato lui a versare i 258 milioni nelle casse di Red Granite, certo. Ma ne aveva speso una buona parte per «capricci privati»: dall' acquisto di un mega yacht ai regali costosi ad amici Vip come la modella Miranda Kerr e l' attore Leonardo Di Caprio, protagonista del film di Scorsese. Doni che questi ultimi hanno precipitosamente restituito al governo malese quando hanno capito che puzzavano di furto.

riza aziz con leonardo di caprio e margot robbie

«Riza Aziz è la vittima collaterale di un disegno politico per distruggere il padre» tuona il suo avvocato newyorchese Matthew Schwartz. Ma agli arresti c' è anche mamma Rosmah Mansor, collezionista di diamanti - ne possiede anche uno rosa da 28 milioni di dollari - e borse Birkin. Dimostrare che Riza si è mosso, ed arricchito, fuori dal branco è davvero difficile. Sempre che, come in un film, non intervengano colpi di scena.

