5 nov 2020 20:01

MEJO DI IRON MAN! – I REPARTI DELLA MARINA BRITANNICA E STATUNITENSE STANNO TESTANDO TUTE SIMILI A QUELLE DEL SUPEREROE DELLA MARVEL, CHE POTREBBERO PRESTO ESSERE DATI IN DOTAZIONE ALLE SQUADRE DI ASSALTO PER SALIRE SULLE NAVI NEMICHE – SI TRATTA DI JET-PACK IN FIBRA DI CARBONIO, CON 5 MOTORI MONTATI SU BRACCIA E SCHIENA CHE…