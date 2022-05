3 mag 2022 14:26

MEJO LA MAMMA CHE L’ENNESIMA FIDANZATA SVALVOLONA – ELON MUSK TORNA PER LA SECONDA VOLTA SUL TAPPETO ROSSO DEL MET GALA E LO FA IN COMPAGNIA DELLA MADRE, LA MODELLA E NUTRIZIONISTA, MAYE MUSK: LA 74ENNE ERA AVVOLTA IN UN ELEGANTE VESTITO DI VELLUTO, AL COLLO AVEVA UNA VISTOSA COLLANA DI PERLE E STRINGEVA IN MANO UNA DIOR - VIDEO: CHIARA FERRAGNI PROVA A STALKERIZZARE L'UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO, MA LUI LA IGNORA...