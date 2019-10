25 ott 2019 10:18

MEJO DI MEN IN BLACK! - IL PENTAGONO HA AUMENTATO DEL 6% I FONDI PER LE RICERCHE TOP SECRET PER GLI “UFO”: NEL PROSSIMO BUDGET DELLA DIFESA (TOTALE 718 MILIARDI DI DOLLARI) 75 SARANNO DESTINATI AI “BLACK PROJECTS” SUI SISTEMI AVVENIERISTICI DALLE PRESTAZIONI ECCEZIONALI. TRA QUESTI, ALCUNI PROTOTIPI POSSONO ESSERE SCAMBIATI PER NAVICELLE ALIENE: AEREI FANTASMA, LASER, DRONI E…