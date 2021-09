21 set 2021 16:31

MEJO DI MIKE TYSON! – A ROMA, NEL QUARTIERE DI TORPIGNATTARA, UN UOMO CHE CORREVA NEL PARCO È STATO MORSO ALL’ORECCHIO DA UNA DONNA HAITIANA – LA VITTIMA SAREBBE STATA AGGREDITA MENTRE STAVA BEVENDO DA UNA FONTANELLA ED È STATO TRASPORTATO IN CODICE ROSSO IN OSPEDALE – LA DONNA ERA STATA FERMATA ANCHE A LUGLIO PER AVER MORSO A UN BRACCIO UN POLIZIOTTO…