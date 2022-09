26 set 2022 18:06

MEJO DI "ARMAGEDDON" - DOMANI LA NAVETTA SPAZIALE "DART", LANCIATA QUASI UN ANNO FA DALLA NASA, CERCHERÀ DI COLPIRE L'ASTEROIDE DIMORPHOS PER DEVIARNE LA TRAIETTORIA - ANCHE SE NON RISCHIAMO UN IMPATTO CON IL CORPO VAGANTE, LA MISSIONE È UN ESPERIMENTO PER CAPIRE SE IN FUTURO SAREMO IN GRADO DI EVITARE UNA COLLISIONE…