MEJO DI "FAST AND FURIOUS" - INSEGUIMENTO DA FILM NELLA ROMA DESERTA DI AGOSTO: DUE TUNISINI DI 27 E 28 ANNI, A BORDO DI UN'AUTO RUBATA POCHI GIORNI FA, SONO SCAPPATI DAI CARABINIERI - DOPO UNA DECINA DI CHILOMETRI I CRIMINALI SI SONO SCHIANTATI CONTRO UN'ALTRA MACCHINA E I MILITARI LI HANNO ACCIUFFATI - LE CHIAVI DELLA VETTURA ERANO STATE RUBATE DA UN APPARTAMENTO SVALIGIATO A FERRAGOSTO, E' POSSIBILE CHE...

Estratto dell'articolo di Fe. Po. per “Il Messaggero – Cronaca di Roma”

carabinieri 5

Erano a bordo di un'auto rubata, nel quartiere Esquilino, e, appena vista la macchina dei carabinieri, sono fuggiti per le strade della Capitale. Un lungo inseguimento di circa 10 chilometri, finito però, nonostante la resistenza opposta dai due malviventi di 27 e 28 anni di origine tunisina, con l'arresto di entrambi proprio per resistenza e la denuncia per ricettazione dopo lo schianto contro un'altra auto ferma al semaforo.

È accaduto all'alba dello scorso 17 agosto quando i militari della compagnia Piazza Dante, di passaggio in piazza Santa Maria Maggiore, si sono accorti che quell'auto che stava passando - una Suzuki Ignis - corrispondeva a una vettura di cui il legittimo proprietario aveva denunciato il furto due giorni prima. Allo stesso tempo i due, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, vedendo la pattuglia si sono dati alla fuga in direzione di via Merulana.

carabinieri

Ne è scaturito un inseguimento per molti chilometri, nel corso del quale i fuggitivi hanno azzardato manovre spericolate per le strade quasi deserte di Roma, fino a quando si sono immessi su via Cristoforo Colombo. Giunti all'altezza di via Vedana, i due si sono schiantati contro un'auto ferma al semaforo, con a bordo marito e moglie, rimasti fortunatamente illesi. Un ostacolo che ha arrestato la fuga, almeno in macchina perché, una volta scesi, hanno cercato di fuggire a piedi opponendo resistenza ai militari.

carabinieri

[…] Gli inquirenti stanno ora indagando per stabilire se i due soggetti fermati siano gli stessi che hanno svaligiato l'appartamento in cui erano custodite le chiavi dell'auto il giorno di Ferragosto. Nel frattempo sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per ricettazione. […]