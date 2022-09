UNA MELA AVVELENATA – EVE JOBS, LA FIGLIA DI STEVE, FONDATORE DI APPLE, HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM UN MEME IRONICO SUL NUOVO IPHONE 14, PRESENTATO LA SCORSA NOTTE: “IO CHE AGGIORNO L'IPHONE DA 13 A 14 DOPO L'ANNUNCIO DI OGGI” – A CORREDO L'IMMAGINE DI UN UOMO CHE INDOSSA UNA CAMICIA A QUADRI E SI METTE IN POSA MOSTRANDO LO STESSO IDENTICO MODELLO, MA BEN PIEGATO...

Cecilia Mussi per www.corriere.it

il post di eve jobs

Si continua a parlare dell'evento Apple, il Far Out, in cui Tim Cook e i suoi tecnici hanno mostrato al mondo le novità dell'azienda di Cupertino. Questa volta, però, tra i tantissimi post social entusiasti dopo la presentazione dell'iPhone 14 e degli altri dispositivi (qui trovate la diretta dell'evento e la prima prova degli iPhone), c'è chi storce il naso. E non è una persona qualunque, dato che si tratta di Eve Jobs, la figlia di Steve, fondatore di Apple.

La 24enne, una dei quattro figli di Jobs, ha postato sul suo account Instagram una story con un meme ironico sul nuovo iPhone14: «Io che aggiorno l'iPhone da 13 a 14 dopo l'annuncio di oggi», a corredo dell'immagine di un uomo che indossa una camicia bordeaux a quadri e si mette in posa mostrando lo stesso modello, ma ben piegato.

I commenti social

i nuovi iphone 14 e 14 plus

Migliaia i commenti, specialmente su Twitter, su questa story, la cui immagine in realtà è stata "rubata" da un altro account ironico, Wallstbets. Dopo qualche ora dalla story di Eve, che solo su Instagram conta 321 mila follower, il meme è diventato virale su tutti i social, soprattutto per la particolarità dell'utente da cui è stato diffuso.

Su Twitter, dicevamo, diversi utenti si sono schierati dalla parte della figlia di Jobs, sostenendo che non ci siano così tante differenze tra il modello dello scorso anno e l'iPhone14. «L'unico commento realistico che ho visto oggi», scrive un utente. «Se lo dice lei, io sono d'accordo», sottolinea un altro.

Chi è Eve Jobs

eve jobs 9

La ragazza, 24 anni, figlia di Steve Jobs e Laurene Powell, è una cavallerizza e modella americana, vincitrice anche di qualche medaglia in competizioni internazionali. La sua posizione con la famiglia è particolare, infatti la madre in un'intervista al New York Times ha rivelato di non avere intenzione di lasciare ai figli nulla del patrimonio di famiglia, circa 34,5 miliardi di dollari.

