LUIGI BERLUSCONI E FEDERICA FUMAGALLI

Alberto Dandolo per www.oggi.it

Luigi Berlusconi, detto Luigino, si è sposato poco più di due mesi fa con Federica Fumagalli. Eppure, continua a incontrarsi con la sua storica ex fidanzata Ginevra Rossini. Come rivela in esclusiva il settimanale Oggi

ginevra rossini

IL RISERVATISSIMO RISTORANTE DI MILANO – Luigino Berlusconi, ultimo figlio di Silvio e di Veronica Lario, si è sposato da pochi mesi con Federica Fumagalli. Da qualche tempo però il rampollo di casa Berlusconi è solito incontrarsi con la sua ex storica fidanzata Ginevra Rossini. I loro incontri avvengono con consuetudine nel riservatissimo ristorante di Palazzo Parigi a Milano.

ARRIVA PRIMA LEI, POI LUI – Ginevra Rossini arriva, si siede al tavolo, ordina il pranzo e dopo 15 minuti sistematicamente arriva Luigino e si accomoda alla medesima mensa. Scena che si ripete fin dalla riapertura dei ristoranti milanesi, il 13 dicembre, dopo le chiusure dovute alla zona arancione in Lombardia. Che Luigino e Ginevra abbiano preservato la loro amicizia sembra un dato di fatto. Una domanda, però, a questo punto sorge spontanea: Federica, la neo moglie di Luigino, è a conoscenza di questi incontri? Si sussurra che i due ex in una settimana non abbiano saltato nemmeno un giorno…

