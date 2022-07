8 lug 2022 08:25

LA MELA NON CADE MAI LONTANO DALL'ALBERO – IL PADRE DI ROBERT CRIMO III, IL 21ENNE CHE HA UCCISO 7 PERSONE ALLA PARATA DEL 4 LUGLIO A CHICAGO, SARÀ INDAGATO: FIRMÒ LA RICHIESTA DEL FIGLIO DI OTTENERE UNA LICENZA PER LE ARMI, NONOSTANTE DUE EPISODI REGISTRATI DALLA POLIZIA IN QUELLO STESSO ANNO – “NON AVEVO ALCUN SEGNALE DI QUELLO CHE STAVA PER SUCCEDERE”, HA DETTO L’UOMO AGLI INVESTIGATORI. PECCATO CHE ROBERT AVESSE GIÀ TENTATO IL SUICIDIO E MINACCIATO DI STERMINARE LA FAMIGLIA