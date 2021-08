MELINDA, QUANTO SEI RIUSCITA A SCUCIRE A BILL GATES? – È UFFICIALE: IL FONDATORE DI MICROSOFT E LA MOGLIE HANNO DIVORZIATO DOPO 27 ANNI DI MATRIMONIO – I TERMINI DELLA SEPARAZIONE NON SONO NOTI, ANCHE PERCHÉ I DUE HANNO ANNUNCIATO DI VOLER CONTINUARE A LAVORARE INSIEME. MA IL LORO PATRIMONIO TOTALE VALE 152 MILIARDI DI DOLLARI. POTENZIALMENTE, MELINDA SI POTREBBE PORTARE A CASA L’EQUIVALENTE DEL PIL DEL LUSSEMBURGO

Bill Gates e Melinda

(ANSA) - NEW YORK, 03 AGO - Bill e Melinda Gates sono ufficialmente divorziati. Un giudice ha messo fine al loro matrimonio dopo 27 anni. La coppia aveva presentato istanza lo scorso maggio citando la sopravvenuta incompatibilità tra i due coniugi. I termini del divorzio non sono stati resi noti.

Tuttavia, come già precedentemente annunciato, i due continueranno a lavorare assieme nei loro progetti filantropici con la fondazione. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, la fortuna dei Gates vale 152 miliardi di dollari, il che significa che ognuno dei due ex coniugi potrebbe mettersi in tasca potenzialmente circa 76 miliardi di dollari ciascuno. (ANSA).

