Da "www.liberoquotidiano.it"

È passata una sola settimana da quando era stata fotografata insieme a Mario Balotelli: ma in quel caso Dayane Mello ha svelato che con il calciatore c’è un rapporto speciale, che va avanti ad intermittenza da diversi anni. In realtà però l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è attualmente impegnata con un altro uomo: si tratta di Andrea, un imprenditore di Caserta con il quale sarebbe scoppiata la passione.

È presto per parlare di una vera e propria relazione, però Dayane è stata fotografata dal settimanale Chi mentre si gode qualche giorno in Costiera Amalfitana in compagnia dell’uomo.

I due tra l’altro sono stati pizzicati in alcuni atteggiamenti molto intimi: non sono sfuggiti agli obiettivi dei paparazzi dei baci a dir poco bollenti, avvenuti in mare aperto sullo yacht affittato per l’occasione. “Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta - ha dichiarato la Mello al settimanale diretto da Alfonso Signorini - ma se fosse così sarei felice. Non andrò mai più di corsa e non sbatterò più la testa come in passato”. E quindi su Balotelli il mondo del gossip può metterci una pietra sopra?

Inoltre al settimanale Chi l’ex concorrente del GF Vip ha svelato di star passando un periodo non facile, dato che non riesce a superare definitivamente la morte del fratello Lucas: a soffrire ancora è tutta la sua famiglia, con Dayane che ha fatto sapere di essere in cura presso una terapeuta per cercare di elaborare il lutto.

