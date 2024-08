MELONI PUGLIESI! - GIORGIA MELONI È ARRIVATA DOMENICA SERA A MASSERIA BENEFICIO, A CEGLIE MESSAPICA, DOVE TRASCORRERA' LE VACANZE INSIEME ALLA FAMIGLIA – DOPO POCO È ARRIVATO ANDREA GIAMBRUNO, CON LA SUA 500 GRIGIA: L'EX "SIGNOR MELONI", DOPO UN BAGNO IN PISCINA E UN PRANZO È ANDATO VIA, PERCHÉ, A DIFFERENZA DELL’ESTATE SCORSA, DORME ALTROVE - INSIEME A GIORGIA C'E' ANCHE ARIANNA MELONI CON SUO MARITO, LOLLOBRIGIDA...

Tutto come da copione. Giorgia Meloni è arrivata domenica sera a masseria Beneficio, l’oasi di pace sprofondata negli uliveti della campagna di Ceglie Messapica e protetta da cancelli e muretti a secco. In mattinata l’hanno raggiunta la sorella Arianna con il marito, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. E subito dopo è arrivato con la sua 500 grigia Andrea Giambruno.

Affettuosità con la figlia Ginevra, un bagno in piscina e pranzo insieme, ma poi è andato via, scortato da una Peugeot decapottabile rossa, probabilmente perché, a differenza dell’estate scorsa, dorme altrove. Nel pomeriggio il fuoriprogramma della premier: un’uscita con la sorella per un gelato.

Il primo giorno di vacanza della premier è all’insegna del relax assoluto, niente uscite all’esterno se non la sera, in un ristorante del paese. Per quinto anno consecutivo la presidente del Consiglio ha scelto di trascorrere i suoi giorni di ferie nella località della Valle d’Itria che, grazie alla sua presenza, sta godendo di una popolarità inedita. […]

Gli unici a uscire e entrare dal cancello principale della villa, che prende il nome dalla contrada ed è di proprietà dell’imprenditore Andrea Chirulli, sono stati proprio i proprietari e qualche dipendente. Poco dopo le due del pomeriggio sono arrivate le pizze, ordinate da un ristorante del posto.

Nel paese è gara a chi prepara qualcosa da far assaggiare alla presidente. C’è la pasticceria Alter Gusto, dove lo scorso anno Giorgia Meloni si fermò per una veloce colazione prima di ripartire per Roma.

E ci sono i caseifici, i negozi di dolciumi che hanno pronto per lei il biscotto cegliese da far assaggiare, la pescheria che spera nel ritorno ad acquistare crostacei e frutti di mare, come un anno fa. O il barman che non vede l’ora di preparare uno spritz in piazza Plebiscito: versione aggiornata delle cronache di un tempo che riferivano dell’arrivo della famiglia regnante nel borgo.

«Lo scorso anno — racconta Antonio D’Alessandro della pescheria Adriatica di Ceglie Messapica — abbiamo inviato il granchio blu e alcuni scampi. Attendiamo di conoscere per quest’anno quali saranno le richieste. Siamo pronti anche per questo suo periodo di vacanza qui da noi: scampi, gamberi, pescato locale tutto pugliese». Grande attesa anche per la passeggiata tra i vicoli bianchi del borgo antico. […]

In piazza Plebiscito l’attesa è doppia: una prima visita ora e poi anche la possibilità che la premier possa raccogliere l’invito a fine agosto per la settima edizione della kermesse La Piazza dove sono già attesi i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. […]

