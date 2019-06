MEMORIE DI UN PRINCE – NELL’ERA DEGLI ALBUM POSTUMI ARRIVA “ORIGINALS”, UNA RACCOLTA CAPACE DI CREARE UN PONTE TRA IL PERIODO PIÙ CREATIVO DELL'ARTISTA (QUELLO DI “CONTROVERSY”) E IL SOUND INNOVATIVO DI “PURPLE RAIN” - MOLTI DEI BRANI SONO GIÀ CONOSCIUTI ESSENDO STATE DELLE HIT INTERPRETATE DA "PUPILLI" DELLA SUA FACTORY DELL'EPOCA….(VIDEO)

Guido Biondi per il “Fatto quotidiano”

Nell' era degli album postumi Prince - a differenza di David Bowie - non ha potuto calendalizzare il materiale inedito e i vari outtakes in una razionale e pianificata pubblicazione. La tragica e prematura scomparsa del folletto di Minneapolis (57 anni), avvenuta il 21 aprile 2016 a seguito di una overdose accidentale di Fentanyl ha interrotto una produzione prolifica in una carriera di quarant' anni.

Era quindi necessario che qualcuno degli eredi mettesse ordine in uno sconfinato scrigno di rarità: ci ha pensato la fondazione Prince Estate, rappresentata da Troy Carter in collaborazione con un grande amico di Prince, soprattutto nell' ultima fase della sua vita, Jay-Z, con il quale condivideva una visione dello streaming in hi-fi.

E anche, paradossalmente, con la Warner, la sua etichetta dei grandi successi con la quale ebbe una durissima causa legale sino a cambiare il suo nome in Tafkap (The Artist Formerly Known As Prince) e per un certo periodo scrivendo la scritta "slave" sul viso per sputtanare i discografici, rei - secondo l' artista - di limitare la sua vena creativa.

L' idea di pubblicare Originals è vincente per due motivi: crea un ponte tra il periodo più creativo dell' artista (quello di Controversy) e il sound riconoscibile e innovativo dell' album Purple Rain, il suo successo planetario. Inoltre molti dei brani prescelti sono già conosciuti dal grande pubblico essendo state delle hit affidate e interpretate da suoi "pupilli" della sua factory dell' epoca.

Da quel Morris Day, genio e sregolatezza, capace di unire l' immaginario gangster e il cabaret (Jungle Love firmata The Time) ad Apollonia 6 (Sex Shooter), trio femminile ironico e grottesco, tutto pizzi e autoreggenti, con una delle tante sue ex-fiamme, Patricia Cotero.

Quest' ultima, è stata così scaltra da soffiare all' ultimo minuto il posto a Vanity - musa del pigmalione Prince e sua fidanzata ufficiale - per il film Purple Rain. E ancora, Sheila-E (The Glamourous Life), grande percussionista e amica vera per l' intera carriera di Prince e il gruppo della Bangles, con la hit globale Manic Monday.

Originals ripercorre tutto il periodo nel quale il talent scout dell' r'n' b era diventato il Re Mida, soprattutto a cavallo tra i 1982 e il 1984, anno del successo del film Purple Rain, nel quale quasi tutti i suoi artisti prodotti sono presenti. L' ultimo grande colpo fu Nothing Compares To You ceduta all' inquieta Sinead O' Connors, capace di interpretarla e di farla sua spingendone la drammatizzazione sino all' estremo. La versione di Prince coniuga il blues e il gospel con un sax mozzafiato accompagnato dal suo gruppo-feticcio The Family.

In molti brani è presente il sound tipico del periodo di Let' s Go Crazy, quel tamburello molto simile al rimbalzo di una pallina da ping pong.

Baby You' re A Trip, in precedenza affidate all' ex fiamma Jill Jones - diventata meteora di successo anche in Italia con Mia Bocca - racchiude perfettamente uno dei grandi ingredienti della musica del folletto, la sua ipersensualità portata all' eccesso, sia nell' abbigliamento di scena con guepiere strappate e reggiseni indossati che nei falsetti usati quali strumenti di seduzione.

Make Up fu scritta per Denise Katrina Matthews in arte Vanity, rimasta per molti anni la spina nel fianco dell' artista di Minneapolis, ancora innamorato. Dopo la sua morte - alla stessa età di Prince - il 15 aprile 2016 per peritonite sclerosante incapsulante, l' artista le dedicò in uno dei suoi ultimi spettacoli dal vivo The Ladder, cambiandone le strofe e confessando al pubblico: "Mi ha amato per l' artista che sono stato e l' ho amata per l' artista che ha cercato di essere".

