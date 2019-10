MEMORIE DI UN PRINCE – L’INFANZIA CON I GENITORI CHE LITIGAVANO, LA PUBERTÀ, LA LOTTA PER RIMETTERSI IN PIEDI E LA POLEMICA CONTRO ED SHEERAN E KATY PERRY – IL NUOVO LIBRO "THE BEAUTIFUL ONES" USCIRÀ IN ITALIA A NOVEMBRE E SVELERÀ IL LATO PIÙ INTIMO DEL "FOLLETTO DI MINNEAPOLIS" – L’AUTORE DEL VOLUME HA AVUTO ACCESSO ALLE MEMORIE CHE IL CANTANTE HA LASCIATO NELLA SUA DIMORA DI PAISLEY PARK E…(VIDEO)

Panico, gioia, shock: Dan Piepenbring ha vissuto tutto questo quando Prince lo ha spinto a collaborare al suo primo libro di memorie. Ma uno shock ancora più forte è arrivato quando ha ricevuto la notizia della morte della star.

Sebbene il progetto sia finito nel caos quando Prince è morto il 21 aprile 2016, alla fine si è deciso di continuare a rimettere insieme i pezzi della straordinaria vita dell’artista permettendo a Piepenbring di accedere alle memorie lasciate dal cantante nella sua dimora di Paisley Park, a Minneapolis. Ora il frutto di quella seppur breve collaborazione è pronto: "The Beautiful Ones" uscirà sul mercato angloamericano il 29 ottobre, mentre in Italia arriverà sugli scaffali delle librerie il prossimo 14 novembre, edito da HarperCollins.

Piepenbring ha trascorso dalle 12 alle 15 ore faccia a faccia con Prince tra Minneapolis, New York e in tournée a Melbourne. La loro ultima conversazione è avvenuta appena quattro giorni prima della morte di Prince. Era incentrata sui suoi genitori e sulle influenze contrastanti nella sua vita. Suo padre, John L. Nelson, era un musicista jazz disciplinato e timorato di Dio con un carattere esplosivo. Sua madre, Mattie Della Shaw, era una bellissima ragazza, amante del divertimento e con una vena testarda e irrazionale. La natura tumultuosa della relazione dei suoi genitori ha avuto un impatto sulla vita di Prince che traspare dalle sue memorie: «Il fatto che i tuoi genitori litighino lascia il segno in un bambino». I loro conflitti, il divorzio a 7 anni e l’impatto che entrambi hanno avuto sulla sua vita sono i temi prevalenti del libro.

«Le memorie riguardano soprattutto la lotta per rimettersi in sesto» ha detto Piepenbring. Ma Prince ha scritto anche della sua pubertà, delle convulsioni che ha avuto da bambino e il suo primo bacio con una bimba di soli 5 o 6 anni mentre giocavano a casa.

Piepenbring ha rinvenuto anche un album fotografico a Paisley Park che Prince ha deciso di realizzare nel 1977 all'età di 19 anni, a pochi giorni dal completamento del suo album di debutto, "For You". «Prince era alla ricerca di una seconda voce per rendere viva la sua visione, come una cassa di risonanza - ha detto Piepenbring - Penso che avremmo potuto sapere di più della sua storia. E avremmo potuto scrivere non solo questo libro, ma tanti. Mi ha detto che voleva scrivere un sacco di libri. Penso davvero che dicesse sul serio».

Da "www.rockol.it"

Prince non era un fan di popstar come Ed Sheeran e Katy Perry. Tutt'altro. Il folletto di Minneapolis arrivò addirittura ad accusare i network americani e l'industria discografica più in generale di voler far piacere a tutti i costi la voce di "Thinking out loud" e la cantante californiana: "Cercano di farceli ingoiare a forza".

Così, almeno, si evince da alcune lettere definite inedite contenute in "The beautiful ones. L'autobiografia incompiuta", libro che svela lati inediti della personalità e del carattere della star di "Purple rain".

Il volume uscirà sul mercato angloamericano domani, 29 ottobre, mentre in Italia arriverà sugli scaffali delle librerie il prossimo 14 novembre, edito da HarperCollins. Come già riportato da Rockol, è una versione ridotta del libro di memorie che Prince stava scrivendo prima della sua morte, avvenuta nel 2016, insieme allo scrittore newyorkese Dan Piepenbring.

Nelle 300 pagine, Prince è raccontato attraverso lettere inedite che sarebbero state trovate a Paisley Park, la sua dimora a Minneapolis, e poi foto, ritagli originali e testi della stessa autobiografia che aveva iniziato a scrivere.

