E MENO MALE CHE AVEVA SMESSO CON GLI ACIDI - OZZY OSBOURNE CREDE CHE LA SUA VILLA A LOS ANGELES SIA INFESTATA DA PRESENZE MALIGNE. IL FRONTMAN DEI BLACK SABBATH LA SCORSA SETTIMANA AVEVA CONFESSATO DI AVERCI DATO UN TAGLIO CON DROGHE SINTETICHE DOPO UNA LUNGA CONVERSAZIONE CON UN CAVALLO, MA A QUANTO PARE LE ALLUCINAZIONI CONTINUANO - LA MOGLIE: "SI E' SVEGLIATO DICENDO DI VEDERE UNA FIGURA IN CAMERA DA LETTO, MA NON C'ERA NESSUNO LI'"...

Che il rocker, Ozzy Osbourne, soprannominato Il Principe delle Tenebre, soffra di attacchi di panico nel sentire la sua casa di Hollywood piena di male e malvagità e vedere uno sconosciuto attenderlo in camera da letto, fa un certo effetto.

Che siano effetti allucinatori? La rockstar, proprio in questi giorni, ha dichiarato in un'intervista al The Daily Star, di aver smesso di usare acidi, dopo che si è trovato a parlare per un'ora con un cavallo, che tra l'altro lo ha anche mandato a quel paese. Vive con lui, la moglie Sharon Osbourne, anche lei (sembra) preoccupata per questa fase maniacale del marito.

«Penso che in questa casa sia successo qualcosa di grave, un omicidio o qualcosa di brutto», ha detto la rockstar, un tempo frontman dei Black Sabbath, ma sua moglie Sharon non sembra convinta che presenze maligne abbiano infestato la loro villa di Los Angeles, piuttosto, è convinta che suo marito veda cose che non esistono.

«Si è svegliato dicendo di vedere una figura in camera da letto, ma non c'era nessuno lì», ha detto la moglie, secondo quanto scrive il Daily Star, riferendosi alle rilevazioni fatte durante il loro show "The Osbournes Want To Believe".

Tra le altre ossessioni di Ozzy, anche un pezzo di roccia proveniente dai resti del crollo del World Trade Center dopo la tragedia dell'11 settembre. Ma forse è solo showbusiness.

