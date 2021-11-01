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E MENO MALE CHE LA BATTAGLIA DOVEVA ESSERE PER L'INCLUSIONE! - KATHLEEN STOCK, DOCENTE UNIVERSITARIA LESBICA, TRAVOLTA DALLA FURIA DEI GRUPPI LGBTQI, E' STATA COSTRETTA A LICENZIARSI - LA SUA COLPA? AVER DETTO CHE LE DONNE SONO DONNE, CIOE' PERSONE NATE CON UNA VAGINA...-
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GLI INDOVINELLI DI DANDOLO: CHI È LA PARLAMENTARE M5S CHE NUTRE PER MALENA UNA PASSIONE EROTICA? - AL “GF VIP” C’E’ UNA NINFOMANE. CHI E’? - SAPETE LA PRIMA COSA CHE FRANCESCONA CIPRIANI FARÀ APPENA FUORI DALLA CASA DEL GF VIP? UN BEL TAGLIANDO ALLE CHIAPPE! - UNO DEI PROTAGONISTI MASCHILI DI ''BALLANDO'' NELLA MILANO GAIA CONSUMA NOTTI PORCINE. CHI E'? - COME MAI LA RAMPANTE SENATRICE LICIA RONZULLI ERA TANTO AGITATA IN AEREO? - QUALE PERSONAGGIO DEL CAST DI UNA NOTA TRASMISSIONE DI PRIMA SERATA EMETTE DALLE PARTI INTIME "EFFLUVI" TROPPO "PUNGENTI"?
FLASH! - "NON SONO UN BURATTINO". DRAGHI SCOGLIONATISSIMO: IL "PATTO DELLA LASAGNA" CHEZ BETTINI NON ESISTE (MARIOPIO AL COLLE, FRANCO A PALAZZO CHIGI) - FRANCO PREMIER NON HA AUTOREVOLEZZA PER UNA MAGGIORANZA COSI' RISSOSA. E POI: CHI PARLA CON MACRON, URSULA, SCHOLZ? NEI PROSSIMI GIORNI, L'AUT-AUT DI DRAGHI: SE SI VA AVANTI COSI, IO VI SALUTO. HO ACCETTATO L'INCARICO SOLO PER SALVARE IL MIO PAESE IN STATO D'EMERGENZA - (ENRICO LETTA SI BEN GUARDATO DI ANDARE A LUCIDARE LA PANTOFOLA DI BETTINI, ORMAI MEJO DI LUCHERINI COME PRESS-AGENT DI SE STESSO, IMPEGNATO A FAR VEDERE CHE CONTA ANCORA)
PONZI SENZA FONDO - UN LIBRO RIPERCORRE LA STORIA DEL TRUFFATORE CARLO PONZI, INVENTORE DELLO “SCHEMA” DIVENTATO SINONIMO DEGLI INGANNI FINANZIARI, CON CUI RIUSCÌ A TRASFORMARE FRANCOBOLLI IN MIGLIAIA DI DOLLARI SONANTI - L’ARRESTO E L’INFAMIA, MA PRIMA LA GLORIA E LE FOLLE URLANTI: “SEI IL PIÙ GRANDE ITALIANO DELLA STORIA!". LUI RISPOSE: "NO. SON IL TERZO PIÙ GRANDE. COLOMBO HA SCOPERTO L'AMERICA E MARCONI LA RADIO!". E LA GENTE: "MA TU HAI SCOPERTO I SOLDI!”
V PER VICTORIA! - FAN E PIPPAROLI SOCIAL IMPAZZITI PER LE FOTO SEXY-ROCK DI VICTORIA DEI MANESKIN SEMINUDA (TANTO PER CAMBIARE) PRIMA DI SALIRE SUL PALCO DI LAS VEGAS - LA BAND ROMANA HA APERTO IL CONCERTO DEI ROLLING STONES RISCUOTENDO L'APPREZZAMENTO DEL PUBBLICO, DELLA CRITICA E DI MICK JAGGER CHE HA VOLUTO RINGRAZIARE DAMIANO&CO IN ITALIANO: "GRAZIE RAGAZZI" - ACCANTO A VICTORIA DA QUALCHE TEMPO CI SAREBBE... - VIDEO
INTER SPRECONA, IL DERBY DI MILANO FINISCE PARI - FINALMENTE UN EX (CALHANOGLU) CHE SEGNA ED ESULTA SOTTO LA CURVA ROSSONERA – SUCCEDE DI TUTTO: AUTORETE DI DE VRIJ, TATARUSANU PARA UN RIGORE A LAUTARO, NELLA RIPRESA LA SQUADRA DI INZAGHI HA PIU' OCCASIONI MA IL MILAN SFIORA IL COLPO AL 90ESIMO: PALO DI SAELEMAEKERS. MILAN SEMPRE IN VETTA INSIEME AL NAPOLI (FERMATO DAL VERONA DI SIMEONE), BATTIBECCO SPALLETTI-TUDOR
CAFONALINO - CHI MANCAVA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DIRETTORE DI "REPUBBLICA" MAURIZIO MOLINARI “IL CAMPO DI BATTAGLIA” NELLA GALLERIA SORDI A ROMA? GIANCARLO GIORGETTI, CHE NON SI È PALESATO A CAUSA DELLA RIUNIONE DI PARTITO PER RISOLVERE I CASINI LEGHISTI, MA HA MANDATO UN VIDEOMESSAGGIO: "DRAGHI HA FATTO SCELTE CHIARE, NETTE. HA RIMOSSO I DUBBI DEGLI OSSERVATORI" - TRA I PRESENTI LUIGI DI MAIO, BIANCA BERLINGUER, LUIGI MANCONI E… - FOTO
LE CITTÀ D’ARTE TORNANO A RIEMPIRSI DI TURISTI – DURANTE IL WEEKEND DI OGNISSANTI LE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE HANNO REGISTRATO 3,8 MILIONI DI PERNOTTAMENTI, DI CUI OLTRE 1 MILIONE NELLE CITTÀ D'ARTE – A FIRENZE, IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE CAMERE DISPONIBILI ONLINE È ARRIVATO ALL’85% E SI RIVEDONO ANCHE LE CODE FUORI DAGLI UFFIZI – MA I SEGNALI POSITIVI ARRIVANO ANCHE DALLE LOCALITÀ COLLINARI, QUELLE TERMALI E QUELLE BALNEARI...
SI RICOMINCIA? PER L'OMS A FEBBRAIO 2022 POTREBBERO ESSERCI ALTRI 500 MILA MORTI PER IL COVID IN EUROPA: "SIAMO, DI NUOVO, ALL'EPICENTRO DELLA PANDEMIA. L'ATTUALE RITMO DEI CONTAGI NEI 53 PAESI DELLA REGIONE SUSCITA FORTE PREOCCUPAZIONE" - LA RUSSIA E' IN LOCKDOWN LEGGERO, LA BULGARIA NON RIESCE A FORMARE IL GOVERNO PER I CONTAGI - DI MAIO: "CI SONO COLLEGHI ESTERI CHE MI CHIAMANO PER CHIEDERMI SE POTREMO DARE UNA MANO PRESTANDO POSTI LETTO"