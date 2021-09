E MENO MALE CHE IL GREEN PASS DOVEVA CAUSARE DANNI A BAR E RISTORANTI! – QUEST’ESTATE SONO STATI INCASSATI 20 MILIARDI DI EURO NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE. COLDIRETTI: “QUASI DUE ITALIANI SU TRE IN VACANZA NELL’ESTATE 2021 HANNO SCELTO DI MANGIARE PRINCIPALMENTE FUORI CASA. SI È RIMESSO IN MOTO UN SISTEMA, ANCHE CON IL GREEN PASS, CHE COMPLESSIVAMENTE COINVOLGE 70 MILA INDUSTRIE ALIMENTARI E 740 MILA AZIENDE AGRICOLE, PER UN TOTALE DI 3,6 MILIONI DI POSTI DI LAVORO…”

Da www.blitzquotidiano.it

L’estate ha fatto segnare un significativo incremento degli incassi per i ristoranti: un valore superiore ai 20 miliardi di euro, favorito dall’arrivo del Green Pass. E pensare che a inizio estate gli stessi ristoratori dicevano di non volerlo perché temevano un calo di clienti visto l’arrivo della stagione turistica. Invece alla fine i clienti ci sono stati, e anche tanti.

Ristoranti e Green Pass, tantissimi italiani in vacanza

Si tratta – spiega Coldiretti – di una vera boccata d’ossigeno per i circa 360 mila bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi presenti in Italia. A contribuire il fatto che sono stati 33,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2021.

Coldiretti aggiunge che “la svolta positiva è comunque evidente con quasi due italiani su tre (65%) in viaggio per vacanza nell’estate 2021 che hanno scelto di mangiare principalmente fuori casa in ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi, pub o fast food.

Il Green Pass come leva per far ripatire il settore

L’organizzazione sostiene inoltre che “si è rimesso in moto un sistema, anche con il green pass, che complessivamente coinvolge 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro.

Coldiretti conclude che tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani questa estate accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento c’è la ricerca del cibo e il vino locale è diventata la prima voce del budget delle vacanze Made in Italy nel 2021 con circa 1/3 della spesa per consumi al ristorante, street food o per l’acquisto di souvenir. La spesa per persona è stata di 582 euro.