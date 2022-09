19 set 2022 19:50

MENO MALE CHE VOLEVANO PASSARE INOSSERVATI - JOHNNY MORRISSEY, UNO DEI PIÙ GRANDI RICICLATORI DI DENARO D’EUROPA, E LA MOGLIE NICOLA, SI ERANO TRASFERITI IN UN CONDOMINIO DIMESSO DI MARBELLA PER TENTARE DI NON DARE NELL’OCCHIO PRIMA DI ESSERE ARRESTATI. MA DOPO UNA SETTIMANA SI ERANO FATTI BOLLARE COME VICINI INFERNALI: LEI AVEVA SFANCULATO TUTTI PERCHÉ NON LE ERA STATO CONCESSO DI ORGANIZZARE UNA FESTA IN PISCINA. E LA MERDA DEI LORO CANI LA FACEVANO FINIRE NEL… VIDEO