Barbara Costa per Dagospia

Con i tacchi triti il cibo, lo sminuzzi, lo servi sulla suola e da lì lo mangi, e fai mangiare. Con la stessa scarpa ma pure un’altra ne fai calice e ci brindi. E poi ci giochi a shoe-job, ovvero ci fai sesso, ti ci masturbi, da solo o ti ci fai fare, e una scarpa a slinguarla ci puoi orgasmare, col suo tacco a grosso realistico fallo fare e farti a strap-on penetrare… che ne dici, ti piace, e ti soddisfa, come programma, come menù, o anche solo come antipasto?

Al bando nenie per un altro Capodanno senza veglioni-ammucchiate! Si può bene e alternativamente passarlo a due, a tre, o poco di più (tamponati e vaccinati), se di tali scarpe ne fai strumento e gioco fetish, e pur se feticista tu non sei. È discorso che faccio e troppo semplificato per colui che del piede o delle scarpe o di entrambi è devoto schiavo sessuale, stretto in un incantamento che è sua natura e suo giusto modo di viversi il sesso, e però con le scarpe si può consensualmente sperimentare, e chi lo dice che lo svago debba per forza esser spinto all’eccesso, fino al dolore più atroce?

Con l’assenso del proprio partner (o più), ci si può cimentare in "soft torture", ricreazioni sadomaso di pratiche di dominazione e schiavitù erotica, come la stimolazione con tacchi o con suole, dei capezzoli. Conta sdilinquirsi, cadere in trance, e non c’è bisogno di farsi colpire i genitali a sangue, sebbene vi siano masochisti che vogliono e con il consenso di chi invitano organizzano sedute BDSM di stritolanti pattini a rotelle su tutto il loro corpo che è pista di più persone, e sedute di annientanti tacchi o punte delle scarpe quali erotici fendenti inseriti nell’ano o in vagina (benché siano gli uomini i più numerosi praticanti trampling e affini, le donne ci sono, pronte e tese a voler BDSM gioghi e servaggi), e di calpestamenti e di umiliazioni più demolenti su di loro effettuate con scarpe approntate, scarpe adattate, e per questo inconsuete, spesso in legno.

Ci sono incontri sadomaso a tre tra feticisti che sommano a sé più feticistiche sessualità, e possono essere marito e moglie cuck, ovvero lui o lei o tutti e due che godono nel vedere il partner che fa sesso con un altro davanti a loro che orgasmano nella visione e nell’esclusione da un atto il cui apice si esplica nel cuck passivamente, o con l’onanismo, ma pure con ingiurie e il calpestamento se il cuck in questione è un masochista trampling. Di rado di un cuck si pestano i genitali: si dice che il trampling il più anelato da un cuck sia il calpestamento del viso.

Ogni pratica BDSM, dalla più leggera alla più estrema, consiste e prevede godimento sessuale provocato da dolore inflitto da un dominatore maschio o femmina, su un dominato che su accordi specifici decide cosa e quanto farsi vessare. Il limite è stabilito prima, tra uno o più adulti che sanno ciò che vogliono e fanno.

La sfera BDSM non conosce freni di varianti, e le scarpe sono basico elemento per esempio per sessioni di scambi di ruolo BDSM tra chi padrone domina un dominato sotto travestimento animale. Si prepari ciotola, guinzaglio e cuccia, sorta di stalla, o scuderia, se tu a sembianza di un cane, di un gatto, o di un pony ti vuoi sexy trasformare, e di zampe per prime ti devi fornire.

E scarpe di ben altri modelli son basico elemento di sottomissione la cui intensità tu, schiava, la fai definire cedendone il potere a un padrone le cui scarpe lui ti lega, con cavigliere a laccio e a lucchetto, scarpe che al solo indossarle ti senti tormentare, male che per te mia cara sadomaso equivale a sc*pare, perché è tutto e fondatamente nel dolore in sé il coito, l’amplesso, che si compie l’orgasmo e il sesso. E vi sono scarpe BDSM che non ci puoi camminare se non a mini passettini, e scarpe che al solo farci un passo, e a ogni passo, ti provocano fitte stordenti, a scosse carezzano nervi, pelle, mente.

I feticisti di piedi e tacchi i più estremi, coloro che i piedi ma più le scarpe non ci resistono se non le odorano, le leccano, e meglio se sono indossate da ore, loro lo sanno, che ci son scarpe a forma di piede, la cui suola a diretto contatto con strade, e pavimenti, e terra, per loro è squisita sporcizia da nettare.

E per i feticisti e le feticiste i più inappagabili, dagli estri i più indegni, vi è la suola a forma di fallo da schiacciare nel buio segreto della calzatura. E vi sono babbucce coi chiodini, e scarpe a forma di corpo nudo di donna, e scarpe a forma di bocca, la cui suola è una rossa lingua. V’è poi un sex toy speciale, un sex toy che è un ditale sì, ma che il dito te lo ricopre e trasforma a scarpa con cui sesso e ano viziare.

