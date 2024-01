MENTRE MUSK E ZUCKERBERG SI SCANNANO A VICENDA, I SOCIAL MEDIA "TRADIZIONALI" STANNO MORENDO - META HA LANCIATO "THREADS" NELLA SPERANZA DI ACCHIAPPARE GLI UTENTI IN FUGA DA "TWITTER", MA IL VECCHIO MODELLO DEI SOCIAL E' GIA' SUPERATO - TRA CONTENUTI CREATI CON L'IA, PUBBLICITÀ INGANNEVOLI E DISINFORMAZIONE DILAGANTE, LA CRISI DELLE PIATTAFORME È PIU' PROFONDA DI QUANTO SEMBRI - PERSINO TIKTOK, CHE HA RIVOLUZIONATO IL PANORAMA CON VIDEO BREVI E ALGORITMI PERSONALIZZATI, STA STRAVOLGENDO LE STRATEGIE PER PUNTARE SU…

Estratto dell'articolo di Raffaele D’Ettorre per “il Messaggero”

X contro Threads. Il 2023 social si è chiuso con l'atteso braccio di ferro tra Musk e Zuckerberg. È presto per decretare un vincitore […] ma forse nemmeno serve. X giù del 71% in un anno (-15% di utenti e investitori in fuga), Meta compressa tra infiniti guai giudiziari e schiacciata da quei 46 miliardi di dollari in 5 anni investiti su un metaverso ancora irrisolto.

LA CRISI

Trovare un erede a Twitter è davvero la risposta giusta alla crisi sempre più acuta dei social tradizionali? […] TikTok, nonostante le restrizioni applicate dal Congresso sul suolo americano, cresce fino a sfiorare gli 1,6 miliardi di utenti, mentre la società madre ByteDance raggiunge quota 126 miliardi di dollari. E con il lancio del suo Shop negli Usa arriva a sfidare Amazon in casa, dando così una spinta ulteriore alla parabola del social commerce, che ha rimodellato le vecchie piattaforme in grandi vetrine inserzionistiche dove a tener banco adesso saranno i contenuti generati dall'intelligenza artificiale.

Ne abbiamo avuto un assaggio con le pubblicità di Maybelline e L'Oreal, diventate virali proprio perché pesantemente manipolate dall'AI. Per evitare confusioni, Youtube e TikTok hanno già inaugurato un tag apposito: «generato dall'AI». Ma basterà un banner a mettere ordine in un mercato dove la finzione è diventata paradigma? È proprio su questo tema che rischia di risolversi la lunga crisi d'identità dei social. Una crisi che oggi investe anche il delicato rapporto tra influencer e follower. Il "pandoro-gate" domina la cronaca ma è solo la punta di un iceberg enorme che sta riportando a galla tutte le contraddizioni intrinseche nella logica dell'"honest selling".

LA PUBBLICITÀ

Da un lato gli utenti spingono perché i post inserzionistici siano il più possibile autentici […] Dall'altro lato le authority (in Italia è intervenuta l'Agcom, introducendo sanzioni fino a 250mila euro) impongono che le sponsorizzazioni siano chiaramente indicate durante la pubblicazione dei contenuti.

[…] Pubblicità, verità, finzione, entertainment. La matassa digitale si complica ulteriormente se consideriamo che l'82% dei consumatori oggi si affida ai motori di ricerca dei social media, che sono anche diventati la principale fonte di notizie nella fascia 18-35. Ma nell'ultimo anno sono aumentati del 1.000% i siti web che promuovono falsi articoli creati dall'AI (fonte: NewsGuard).

Dal negazionismo della strage di Hamas del 7 ottobre ai deepfake con Trump e Putin, per tutto il 2023 la disinformazione sui social si è moltiplicata fin quasi a scoppiare. […] In attesa di contromisure, aumenta intanto il numero di utenti che cercano riparo dalle falle dei social tradizionali. E lo fanno costruendo sul web piccoli avamposti comunitari non molto diversi dai sistemi di messaggistica in voga intorno agli anni 2000. È l'ascesa del fediverso, la rete di social "confederati" resa popolare da Mastodon (+300% di utenti in quattro mesi lo scorso marzo) e Bluesky. […]

