5 mag 2022 16:38

MENTRE NOI BUTTIAMO VIA LE MASCHERINE, PECHINO VA IN PANICO PER 51 NUOVI CASI - LA CAPITALE CINESE ANNUNCIA LA CHIUSURA DI 45 STAZIONI METROPOLITANE PER CERCARE DI RALLENTARE IL CONTAGIO DA COVID - PER BUONA PARTE DEI 21 MILIONI DI ABITANTI LA FINE DELLE VACANZE DEL PRIMO MAGGIO HA PORTATO POCO SOLLIEVO DA UN LOCKDOWN CHE RENDE DIFFICILE ANCHE TROVARE DEL CIBO: I CINESI STANNO ESAGERANDO O SANNO QUALCOSA CHE ANCORA NOI NON SAPPIAMO? C'E' UNA NUOVA VARIANTE IN CIRCOLO?