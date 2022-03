15 mar 2022 19:43

MENTRE SULLA TERRA SI FA LA GUERRA, I MILIARDARI ORGANIZZANO SCAMPAGNATE NELLO SPAZIO - IL 39ENNE JARED ISAACMAN, IMPRENDITORE COI SOLDONI DEL NEW JERSEY, CI RIPROVA E LANCIA TRE MISSIONI POLARIS, FINANZIATO IN PARTE DA LUI E IN PARTE DA ELON MUSK - L'OBIETTIVO È ARRIVARE A 500 CHILOMETRI DI ALTITUDINE, PIÙ SU DELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE, TESTANDO NUOVE COMUNICAZIONI LASER - E PER LA PRIMA VOLTA SI PERMETTERÀ A UN PRIVATO DI FARE IL "MOON WALK"...