Estratto dell'articolo di Giulia Mattioli per www.repubblica.it

Il 27 giugno a Los Angeles si terrà una grande asta con vestiti e accessori appartenuti a Lady Diana, la più grande da quando, nel 1997, ne organizzò una lei stessa (in quell’occasione mise all’incanto 79 abiti indossati mentre era ancora la moglie del futuro re della monarchia inglese, l'attuale re Carlo). Organizzata da Julien’s Auction, si intitola “Princess Diana’s elegance & a royal collection” […] la casa d’aste ha recentemente annunciato che la vendita si è arricchita di […] lettere, cartoline, biglietti di auguri scritti di suo pugno […]

Si tratta di una trentina di articoli di corrispondenza inviati tra il 1981 e il 1995, tra cui alcune lettere il cui contenuto è particolarmente toccante, perché la principessa racconta e commenta episodi importanti della sua vita, come il viaggio di nozze con Carlo e la nascita dei figli William e Harry. La destinataria di queste lettere è Maud Pendrey, una governante della famiglia Spencer presso la residenza di Althorp a cui Diana era molto legata. La casa d’aste ha lasciato trapelare alcuni dei passaggi salienti di questa corrispondenza, tra cui la descrizione della luna di miele appena trascorsa con Carlo.

Era il 1981, e i novelli sposi si erano recati a Broadlands, presso la dimora di campagna scelta anche dalla regina Elisabetta e il principe Filippo per il viaggio di nozze, per poi salpare sul Britannia, lo yacht della famiglia reale, per una crociera nel Mediterraneo. Le ricostruzioni dipingono quel viaggio come disastroso, pieno di litigi e risentimenti, ma in queste lettere alla signora Pendrey la principessa descrive la luna di miele come un “incredibile successo”.

Non solo, il viaggio di nozze sarebbe stato addirittura “glorioso”, secondo il racconto fatto da Diana all’amica: fu l’etichetta ad imporle di non parlar male della sua prima esperienza da moglie del futuro re, o una straordinaria capacità di mentire a sé stessa per non ammettere l’errore appena compiuto?

Nelle successive lettere a Mrs.Pendrey Diana esprime la gioia nell’essere diventata madre: “William ha portato così tanta gioia e felicità che non vedo l’ora di avere altri figli”. E ancora, quando era incinta di Harry: “Col bambino in arrivo le nostre vite sono incredibilmente impegnate, ma non cambierei nulla!”. È una Diana felice e appagata, almeno a parole, quella che scrive queste lettere […]

