Estratto dell’articolo d Celestina Dominelli per “Il Sole 24 Ore”

Saranno 3,7 milioni i clienti non vulnerabili che, dal 1° luglio, con la fine della maggior tutela per l’elettricità transiteranno automaticamente nel nuovo servizio a tutele graduali, il meccanismo temporaneo che arriverà a scadenza nel 2027 e che è stato concepito per accompagnare la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico. […]

La fotografia aggiornata con le dimensioni della platea interessata e le condizioni economiche di cui beneficerà sono state fornite ieri dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, che, nel consueto aggiornamento trimestrale, ha disegnato la traiettoria di quanti transiteranno nel nuovo regime e ha indicato la spesa per il prossimo trimestre a carico dei clienti vulnerabili (over 75, percettori di bonus sociale, utenti di isole minori non interconnesse o di strutture abitative d’emergenza, beneficiari della legge 104 sulle disabilità).

Per questi utenti, infatti, il regime di maggior tutela resta in piedi fino allo svolgimento delle aste previste dal decreto legge “Sicurezza energetica”. Per loro, quindi, l’Arera continuerà ad aggiornare i costi considerando però per il “cliente tipo” consumi di 2mila kilowattora insieme a quello consueto calcolato su 2.700 kWh/anno.

Per questi utenti, dunque, complice la risalita dei prezzi del gas e dell’elettricità, dopo i trend ribassisti che hanno segnato i mesi scorsi, la spesa nel terzo trimestre del 2024 crescerà del 12 per cento. Mentre, sull’anno, considerando il periodo tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024, l’asticella toccherà i 514 euro circa, riavvicinandosi ai livelli pre-crisi e facendo segnare un -41,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.

«Siamo in presenza di un momento importante per l’evoluzione del mercato elettrico. L’Autorità si è attivata da tempo per consentire un passaggio al mercato libero progressivo, rispettoso delle scelte dei consumatori e in grado di evitare incrementi dei costi legati alla transizione», ha commentato ieri Stefano Besseghini, numero uno dell’Arera.

Che, ha aggiunto, dal 1°luglio concentrerà il proprio focus «sul monitoraggio dell’evoluzione delle condizioni di mercato per permettere ai consumatori di avere quella chiarezza delle condizioni che è prerequisito di qualunque scelta». […]

