UNA MERINGA SENZA PACE – VI RICORDATE L’IMPONENTE ABITO DA SPOSA INDOSSATO DA LADY DIANA? GLI SCAZZI TRA DAVID ED ELIZABETH EMANUEL, LA COPPIA DI STILISTI CHE LO CREARONO, PORTANO L’ABITO IN TRIBUNALE DOVE I DUE SI CONTENDERANNO I DIRITTI DI DISEGNI E SCHIZZI CREATI NEL CORSO DELLA LAVORAZIONE – A FAR INCAZZARE LO STILISTA È STATA LA DECISIONE DELL’EX MOGLIE DI METTERE ALL’ASTA UNA SERIE DI COPIE DEI BOZZETTI DI… - VIDEO

Emily Stefania Coscione per "www.iodonna.it"

matrimonio lady diana principe carlo 9

I retroscena della creazione dell’abito nuziale indossato dalla principessa Diana in occasione delle sue nozze con il principe Carlo, nel lontano luglio 1981, saranno presto discussi in un tribunale britannico. David ed Elizabeth Emanuel, la coppia di stilisti che lo crearono, si stanno dando battaglia sui diritti di disegni e schizzi creati nel corso della lavorazione dell’iconico abito in seta e pizzo antico.

E a questo fine, i tanti incontri con Lady D. iniziati nei suoi appartamenti a Kensington Palace poco dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale, e poi continuati in grande segretezza nell’atelier che la coppia gestiva nel quartiere di Mayfair a Londra, saranno esaminati dai giudici in quella che promette di essere una lotta particolarmente acrimoniosa.

matrimonio lady diana principe carlo 8

L’abito di Lady Diana

Tutto è cominciato quando Elizabeth Emanuel, 67 anni, ha deciso di mettere all’asta una serie di copie dei bozzetti dell’abito nuziale e di altre creazioni sartoriali indossate da Lady D., come la blouse in chiffon indossata da Diana per la foto ufficiale del suo fidanzamento con Carlo, scattata da Lord Snowdon, superando in molti casi i 3mila euro.

Ma David, 68, ha reagito facendo causa all’ex moglie e sostenendo che disegni e schizzi sono anche suoi, inclusi quelli non fatti materialmente da lui, trattandosi di creazioni che portano il nome di entrambi.

matrimonio lady diana principe carlo 6

Lo stilista gallese, oggi commentatore di eventi reali, chiede che i disegni non vengano messi in vendita senza il suo consenso e che le copie dei bozzetti vengano distrutte.

La fine di un sogno

David ed Elizabeth Emanuel, sposati nel 1976, si erano conosciuti durante gli studi presso una scuola d’arte e, grazie all’endorsement di Diana, diventarono i nomi più ricercati della moda britannica degli anni Ottanta, in una partnership personale ed artistica lodata a livello internazionale e che li portò a vestire personaggi come Madonna ed Elizabeth Taylor.

diana con david ed elizabeth emanuel

Ma il sogno era destinato a concludersi presto: i due divorziarono nove anni dopo il Royal Wedding e oggi comunicano solo attraverso i figli Oliver ed Eloise. Recentemente David ha fatto coming out, rivelando la sua relazione con David Byrne, suo nuovo business partner.

matrimonio lady diana principe carlo 5 matrimonio lady diana principe carlo 1 matrimonio lady diana principe carlo 10 matrimonio lady diana principe carlo 11 matrimonio lady diana principe carlo 12 matrimonio lady diana principe carlo 13 matrimonio lady diana principe carlo 2 matrimonio lady diana principe carlo 3 matrimonio lady diana principe carlo 4 matrimonio lady diana principe carlo 7