13 dic 2022 19:25

MERITATE L’ESTINZIONE: ALL’UNIVERSITÀ DI BRIGHTON È STATO CONSIGLIATO A DOCENTI E STUDENTI DI NON DIRE “BUON NATALE” PERCHÉ TROPPO “CRISTIANO-CENTRICO” – L’ULTIMA STRONZATA DEL POLITICAMENTE CORRETTO ARRIVA DA OLTREMANICA DOVE, IN UNO DEI LUOGHI DI CULTURA, AL POSTO DI STIMOLARE IL DIBATTITO E LA DIVERSITÀ, SI PREFERISCE APPUNTARSI AL PETTO LA SPILLETTA DELL’INCLUSIVITÀ. E NON E' L’UNICA FRASE CHE SAREBBE PREFERIBILE NON PRONUNCIARE…