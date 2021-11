29 nov 2021 19:20

E LA MERKEL SI SCOPRI' PUNK - GIOVEDI' SERA SI SVOLGERA' LA CERIMONIA DI CONGEDO MILITARE PER SALUTARE LA CANCELLERIA DOPO 16 ANNI DI GOVERNO: COME DA TRADIZIONE, E' STATA LEI A SCEGLIERE I TRE BRANI CHE FARANNO DA COLONNA SONORA ALLA CERIMONIA. MA, A DIFFERENZA DEI SUOI PREDECESSORI CHE SI SONO BUTTATI SU BRANI ALTISONANTI COME "MY WAY" O "L'INNO ALLA GIOIA" DI BEETHOVEN, MERKEL HA OPTATO PER UN ALTRO STILE...