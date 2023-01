A UN MESE DALL’ESPLOSIONE DELLO SCANDALO QATARGATE, C’È UNA SOLA COSA CERTA: VOLANO STRACCI TRA EVA KAILI E FRANCESCO GIORGI – LA STRATEGIA LEGALE DELLA POLITICA GRECA È SEMPLICE: DARE TUTTA LA COLPA AL MARITO! IL SUO AVVOCATO: “SE IN UNA CASA SI TROVANO DEI SOLDI PROVENIENTI DA UNA RAPINA IN BANCA SIGNIFICA CHE LA MOGLIE HA PARTECIPATO? SE FOSSE STATA A CONOSCENZA DI QUESTE ATTIVITÀ LOSCHE, AVREBBE INTIMATO AL MARITO DI SMETTERE OPPURE LO AVREBBE LASCIATO” (COSA CHE SEMBRA VOLER FARE, PER PROCURA, ADESSO)

EVA KAILI

Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera”

«Sono provate come tutte le persone che sono agli arresti domiciliari ma stanno bene», dice l'avvocato Angelo De Riso al termine dell'udienza a Bergamo in cui ha contestato il sequestro dei conti correnti della moglie e della figlia di Antonio Panzeri nell'inchiesta sulle presunte corruzioni al Parlamento europeo a favore di Qatar e Marocco che ha portato il capofamiglia nel carcere di Bruxelles.

Ma a un mese dal blitz che ha terremotato il Parlamento europeo resta ancora da capire cosa è avvenuto all'ombra dell'ong Fight impunity di Panzeri e quali siano le esatte responsabilità delle persone coinvolte.

ANTONIO PANZERI CON LA FIGLIA SILVIA

Per velocizzare le pratiche tra stati, il mandato di arresto europeo (con cui il Belgio ha ottenuto dall'Italia l'arresto delle due donne) prevede una proceduta semplificata con accuse descritte in modo sommario, in cui i difensori possono contestare questioni tecniche e giuridiche.

Ieri, gli avvocati De Riso e Nicola Colli hanno chiesto ai giudici di annullare il sequestro sostenendo «la lacunosità dell'ordinanza e del decreto di congelamento» emessi dalla magistratura di Bruxelles.

banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili

Ciò che si sa dagli atti è che le due donne sono accusate di sembrare «perfettamente al corrente» dell'attività di Panzeri e di aver portato dei regali dal Marocco in Italia. Al di là della generica imputazione di associazione criminale, corruzione e riciclaggio, la questione della carenza di informazioni su indagini e accuse trova d'accordo gli avvocati di tutte le persone coinvolte.

Dopo un mese dall'arresto di Eva Kaili, la europarlamentare greca del Pasok compagna di Francesco Giorgi, socio di Panzeri al 50%, e di Niccolò Figà-Talamanca segretario della ong No peace without justice , si sa che nella casa che la ex giornalista tv divide a Bruxelles con Giorgi, padre della sua bambina di quasi due anni, c'erano 750 mila euro.

francesco giorgi eva kaili

La presenza di tanti contanti in casa non è giustificabile per nessuno, specie per un politico, perché tanto denaro può solo avere una provenienza quantomeno sospetta, per non dire illecita, tanto che è costata alla donna l'arresto in flagranza di reato con l'accusa che stava facendo sparire 600 euro in una valigia tramite il padre.

Il suo legale, l'avvocato Michalis Dimitrakopoulos, però afferma che ad ora non ci sono elementi contro di lei, e fa un esempio: «Se in una casa si trovano dei soldi provenienti da una rapina in banca significa che anche la moglie di chi vive in quella casa ha partecipato alla rapina? No, naturalmente».

eva kaili

Spiega: «Per essere considerati complici non si deve essere soltanto a conoscenza dell'esistenza dei soldi ma si deve aver partecipato alla rapina. La signora Kaili non ha preso parte alle attività che il signor Giorgi intraprendeva con Panzeri. Se lei fosse stata a conoscenza di queste attività losche, avrebbe intimato al marito di smettere oppure lo avrebbe lasciato».

L'accusa, però, sostiene che Kaili, con altri, come il deputato l'italo-belga Marc Tarabella, era uno degli «amici» su cui Panzeri poteva contare per le sue manovre pro Marocco e Qatar nel gruppo dei Socialisti & Democratici di cui ha fatto parte fino al 2019.

FRANCESCO GIORGI EVA KAILI

Con il sistema inquisitorio il giudice istruttore,però, può tenere segreti molti atti, e quindi è ipotizzabile che ci sia molto di più sulla sua scrivania. Qualcosa potrebbe emergere lunedì prossimo quando a Strasburgo la presidente Roberta Metsola annuncerà la richiesta della magistratura di rimuovere l'immunità parlamentare per Tarabella e Andrea Cozzolino, accusato di far parte integrante della squadra di Panzeri e Giorgi con i quali era in contatto con i servizi marocchini. Il giorno dopo, Panzeri comparirà di fronte ai giudici per l'esame della sua posizione dopo l'arresto.

EVA KAILI

ABDERRAHIM ATMOUN - FRANCESCO GIORGI - ANTONIO PANZERI MEME QATARGATE BY MACONDO FRANCESCO GIORGI FRANCESCO GIORGI EVA KAILI

eva kaili 2 eva kaili 1 eva kaili con il ministro del lavoro del qatar eva kaili 6 francesco giorgi eva kaili 5 eva kaili 6 eva kaili 4 osho su eva kaili eva kaili 7 eva kaili EVA KAILI antonio panzeri EVA KAILI Eva Kaili Francesco Giorgi Niccolo Figa-Talamanca Pier Antonio Panzeri ANTONIO PANZERI - EVA KAILI - FRANCESCO GIORGI - MARC TARABELLA EVA KAILI banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 2 banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 3 UNO DEGLI UFFICI DEL PARLAMENTO EUROPEO SIGILLATI PER ORDINE DELLA MAGISTRATURA soldi trovati a casa di eva kaili e panzeri banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 6 banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili 1