MESI DI PROTESTE NON SONO SERVITI A NIENTE - UNA DONNA AFROAMERICANA È STATA MALMENATA DA UN VICE SCERIFFO DOPO ESSERE STATA ATTACCATA DA DUE RAGAZZI, IN LOUISIANA – LA 34ENNE STAVA TORNANDO VERSO CASA DOPO ESSERE STATA AGGREDITA QUANDO IL POLIZIOTTO LE HA INTIMATO DI FERMARSI – LEI HA RISPOSTO DICENDO: “SONO APPENA STATA PICCHIATA DA DUE RAGAZZINI, COSA HO FATTO? VOGLIO ANDARE A CASA" E A QUEL PUNTO IL POLIZIOTTO… - VIDEO

In questo video molto crudo la 34enne afroamericana Shantel Arnold viene brutalmente malmentata dal vice sceriffo della Parrocchia di Jefferson (in Louisiana le parrocchie costituiscono un livello amministrativo equivalente a quello delle contee degli altri stati Usa). Secondo una prima ricostuzione realizzata da ProPubblica la giovane donna era stata attaccata da due ragazzi del posto.

La famiglia di Shantel Arnold ha spiegato che la ragazza è da tempo vittima di atti di bullismo poiché, dopo aver perso un occhio in un incidente d'auto, è considerata un 'bersaglio facile' da alcuni abitanti del Paese. Solo l'intervento di un conoscente della Arnold, il 71enne Lionel Gray, ha fermato la violenza dei ragazzi.

Rimessasi in piedi la donna si è avviata verso casa - come ha raccontato nella sua testimonianza - quando il vicesceriffo è spuntato fuori intimandole di fermarsi. "Cosa succede - avrebbe chiesto Shantal Arnold - Sono appena stata picchiata da due ragazzini, cosa ho fatto? Voglio andare a casa".

La donna ha poi iniziato nuovamente a camminare verso casa; a quel punto, il vice sceriffo è sceso dall'auto e ha afferrato Arnold sbattendola a terra e tirandola per i capelli.

L'aggressione del vicesceriffo a Shantal Arnold è avvenuta lo scorso 20 settembre ed è stata registrata in questo video - ancora non è chiaro chi lo ha girato e diffuso - arrivato in pochi giorni dalla sua comparsa sui social a oltre 130 mila visualizzazioni scatenando indignazione in tutto il Paese.

E' l'unica prova dell'aggressione perché il vice sceriffo non indossava una body camera. Il video ha comunque fatto partire un'indagine interna: come sottolina ProPubblica, non è la prima volta che gli abitanti del distretto denunciano violenze della polizia nei confronti dei cittadini afroamericani.

