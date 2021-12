MESINA NELLO STRETTO – "GRAZIANEDDU" È STATO TRADITO DA UNO DEI SUOI FIANCHEGGIATORI. IL COMANDANTE DEI ROS, PASQUALE ANGELOSANTO, RACCONTA IL BLITZ IN CUI È STATO ARRESTATO IL BANDITO SARDO: “SI È ARRESO SUBITO. NON HA AVUTO ALCUNA REAZIONE. DAL GIORNO DELLA FUGA LO ABBIAMO BRACCATO SENZA SOSTA” – “È STATO UN INTERVENTO DA MANUALE, PULITO. MESINA NON HA AVUTO IL...” - VIDEO

(ANSA) - Era in casa da solo, a Desulo (Nuoro) e non ha opposto resistenza, non era armato ma è stato trovato in possesso di seimila euro in contanti Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo arrestato durante la notte dai carabinieri del Ros. Lo ha reso noto il comandate del Ros, generale Angelosanto, nel corso della conferenza stampa che si sta tenendo a Cagliari dopo l'arresto del latitante di Orgosolo avvenuto durante la notte.

Arresto Mesina: due arresti per favoreggiamento

(ANSA) - Sono stati arrestati per favoreggiamento i due coniugi che ospitavano in uno dei loro due appartamenti a Desulo, in provincia di Nuoro, Graziano Mesina, latitante da luglio dello scorso anno. Un individuo con le fattezze simili a Mesina è stato riconosciuto dai carabinieri impegnati in un'attività di osservazione proprio alla ricerca dell'ex primula rossa. Poi la decisione, ieri sera, di far scattare il blitz in quell'appartamento.

Arresto Mesina: task force impegnata,blitz nel cuore della notte

(ANSA) - C'era una task force impegnata nelle indagini e nelle ricerche di Graziano Mesina che si occupava di verificare e controllare parenti e conoscenti dell'ex primula rossa, durante la sua latitanza. Ed è grazie a questa attività di indagine che lentamente si è stretto il cerchio e si è individuato il possibile nascondiglio dell'ex primula rossa del banditismo sardo.

Il blitz è scattato tra le 2.30 e le 3. L'azione è stata silenziosa, i carabinieri hanno circondato la casa in centro, in contrada Gennargentu, e hanno fatto irruzione. Le condizioni di salute di Mesina sono buone.

Lo hanno confermato i carabinieri durante la conferenza stampa. Quando è stato bloccato nell'abitazione non ha detto nulla di particolare. Secondo i carabinieri non era da molto tempo in quella casa, sicuramente nel corso di quest'anno e mezzo di latitanza si è rifugiato in altre zone dell'Isola.

Graziano Mesina, Angelosanto (Ros): "Così lo abbiamo catturato"

Elvira Terranova per www.adnkronos.com

Graziano Mesina è stato "tradito" dalle mosse "di un favoreggiatore". Ecco come è stato arrestato, la notte scorsa, come racconta all'Adnkronos il generale Pasquale Angelosanto, Comandante del Ros dei Carabinieri. Il blitz è scattato intorno alle 3 a Desulo, un paese del Nuorese.

Ad arrestare il bandito ricercato dal 3 luglio del 2020 sono stati i Carabinieri del Ros, in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna'.

Deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione, che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d'appello di Cagliari. Un arresto da "manuale", un "intervento pulito", nel corso del quale "Mesina non ha avuto il tempo per pensare", come racconta il generale Angelosanto mentre è in viaggio per la Sardegna dove si terrà alle 10 la conferenza stampa.

I Ros e il Gis hanno seguito uno dei favoreggiatori di Mesina "che si muoveva in modo strano" fino al covo a Desulo, nel nuorese, dove abitava a casa di una coppia di insospettabili coniugi. "Era nascosto in una casa di due piani - dice il generale Angelosanto - e Mesina si nascondeva da mesi a piano terra dello stabile".

Una indagine "lunga", all'antica, condotta "senza confidenti o collaboratori di giustizia", spiega ancora l'alto ufficiale. E all'arrivo dei Gis con il Ros il bandito Mesina non ha avuto "alcuna reazione".

"Si è arreso subito - racconta il generale Angelosanto - Non ha avuto alcuna reazione". "Dal giorno della fuga" nel luglio del 2020 "lo abbiamo braccato senza sosta - dice ancora -da quel giorno è stato un lavoro incessante per la cattura". Il bandito poteva "godere di una ampia rete di favoreggiatori". E uno dei fiancheggiatori, senza volerlo, lo ha portato dritto al covo nel nuorese.

La coppia di coniugi che ospitava Graziano Mesina è stata arrestata per procurata inosservanza di pena "un reato un po' più grave del favoreggiamento", dice ancora il generale Pasquale Angelosanto intervistato dall'Adnkronos. I Carabinieri stanno cercando di capire da quanto tempo Graziano Mesina fosse ospitato in quella abitazione dove è stato arrestato.

