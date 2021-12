IN MESSICO I NARCOS HANNO PRESO IL POSTO DI BABBO NATALE! - NELLO STATO DI SINALOA, I FIGLI DI EL CHAPO HANNO ORGANIZZATO UNA "POSADA", TRADIZIONALE FESTA RELIGIOSA, DURANTE LA QUALE HANNO DISTRIBUITI REGALI AI RESIDENTI - SONO STATI ESTRATTI OTTO FORTUNATI CHE SONO TORNATI A CASA CON UN'AUTO NUOVA, MA I CRIMINALI HANNO CONSEGNATO ANCHE GIOCATTOLI E ALTRI BENI - NON E' LA PRIMA VOLTA CHE SUCCEDE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

La posada organizzata dai figli di El Chapo

Secondo quanto riferito, i figli fuggitivi di Joaquín 'El Chapo' Guzmán hanno organizzato una festa nei giorni prima di Natale distribuendo regali ai residenti dello stato messicano di Sinaloa.

I video della festa dei narcotrafficanti, che ha avuto luogo di recente in una zona sconosciuta nella città di Culiacán, si vedono diverse band che si esibiscono dal vivo per gli invitati, tra cui otto sorteggiati a cui è stata regalata un’auto nuova.

Il filmato mostra anche file di giocattoli e altri beni accatastati e identificati con un adesivo nero con le iniziali di El Chapo.

L'evento è stato organizzato dai quattro figli del signore della droga oggi in carcere, Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Ivan Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán - noti come Los Chapitos – per commemorare la “posada”, una tradizione religiosa che si celebra in Messica e in America Latina e ricorda il viaggio che Maria e Giuseppe hanno intrapreso alla ricerca di un rifugio sicuro per partorire Gesù.

La posada organizzata dai figli di El Chapo 2

Solitamente le posada vengono celebrate tra il 16 dicembre e il 24 dicembre, ma la data e il luogo esatti del festival all'aperto sono sconosciuti.

«Non abbiamo informazioni di nessuna posada che i figli del signor Guzmán», ha detto un funzionario di polizia di Culiacán all'agenzia di stampa online Grillonautas.

Un funzionario della pubblica sicurezza dello stato di Jalisco ha detto all'outlet che sebbene non fossero a conoscenza di eventi tenuti in pubblico dal cartello e dai figli di El Chapo, c'era qualcosa da aspettarsi da loro perché sono ben noti nella regione settentrionale dello Stato.

Ovidio Guzma?n-Lo?pez

Il cartello ha organizzato un evento simile nel dicembre 2020 a San Diego, un quartiere nel Culiacán del distretto di El Dorado. Ma quella festa - a cui hanno partecipato ben 800 ospiti - è stata chiusa dai militari a causa delle misure COVID-19 che vietavano gli assembramenti di massa.

I figli seguono le orme del padre e del suo ex socio Pablo Escobar, che spesso distribuiva doni sontuosi in segno di gratitudine a coloro che gli mostravano lealtà, specialmente durante il Natale.

Il signore della droga colombiano Escobar una volta ordinò la costruzione di oltre 200 case per le famiglie povere che vivevano nella baraccopoli di Medellin in Moravia, e costruì anche più di 50 campi da calcio. Ha anche fatto consegnare ai suoi scagnozzi un sacco di regali prima di Natale.

Joaqui?n Guzma?n-Lo?pez

I video trapelati sono arrivati sulla scia dell'annuncio di mercoledì scorso che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti stava offrendo 5 milioni di ricompensa per qualsiasi informazione che potesse portare all'arresto e/o alla condanna di Los Chapitos.

«Per anni, gli Stati Uniti sono stati alle prese con la peggiore epidemia di droga della loro storia, guidata da decessi per overdose di eroina e fentanil prodotto illegalmente e da un aumento della disponibilità di metanfetamine», ha affermato il Dipartimento di Stato in una nota. «Le organizzazioni criminali transnazionali sono in gran parte responsabili dell'introduzione di queste droghe e della relativa violenza nelle nostre comunità».

Ivan Archivaldo Guzmán-Salazar e Jesús Alfredo Guzmán-Salazar sono nati dalla relazione del padre con Alejandrina María Salazar Hernández, che ha sposato nel 1977.

La posada organizzata dai figli di El Chapo 3

Ovidio Guzmán-López e Joaquín Guzmán-López sono nati dal matrimonio di El Chapo negli anni '80 con Griselda López Pérez, dalla quale ha avuto altri due figli, Édgar e Griselda Guadalupe.

Il Dipartimento di Stato ha affermato che i fratelli Guzmán-Salazar sono saliti al potere nel cartello di Sinaloa dopo che il padre è stato arrestato e successivamente estradato negli Stati Uniti, dove è stato condannato e ora rischia l'ergastolo in una prigione del Colorado.

I fratelli Guzmán-Salazar, sostengono gli investigatori federali, «hanno fornito una significativa assistenza operativa al padre, compreso il coordinamento del trasporto di stupefacenti dall'America centrale e meridionale al Messico; coordinare il trasporto di stupefacenti negli Stati Uniti; distribuzione di farmaci a clienti all'ingrosso negli Stati Uniti; e la raccolta dei proventi della droga dai clienti negli Stati Uniti per il trasferimento in Messico a beneficio dei membri e associati del cartello di Sinaloa».

La posada organizzata dai figli di El Chapo 4

Nel frattempo, i fratelli Guzmán-López sono diventati famosi in seguito all'omicidio del loro fratello, Édgar, assassinato nel maggio 2008.

Hanno fondato l'organizzazione criminale transnazionale Guzmán-López sotto il cartello e hanno investito i loro soldi nell'acquisto di marijuana in Messico e cocaina dalla Colombia che in seguito ha trafficato negli Stati Uniti. I fratelli hanno anche acquistato enormi carichi di efedrina da fornitori in Argentina che è stata contrabbandata in Messico mentre si avventuravano nella produzione di metanfetamina.

Il Guzmán-López gestisce attualmente circa 11 laboratori segreti di metanfetamina in tutto lo stato di Sinaloa, sede della famiglia. La loro rete produce da 3.000 a 5.000 libbre di metanfetamina su base mensile.

Arresto di El Chapo La posada organizzata dai figli di El Chapo 5