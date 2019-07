MESSICO E NUVOLE – GRANDINATA SENZA PRECEDENTI SULLA CITTÀ DI GUADALAJARA DOVE IN POCHE ORE LE STRADE SONO STATE COPERTE DA UNO STRATO DI GHIACCIO DELLO SPESSORE DI QUASI DUE METRI - QUASI DUECENTO CASE E NEGOZI SONO STATI DANNEGGIATI DALLA GRANDINE, E ALMENO 50 AUTOMOBILI SONO STATE TRASCINATE O SEPOLTE…(VIDEO)

Davide Falcioni per "www.fanpage.it"

grandinata in messico 9

E' stata definita, forse non a torto, una grandinata "apocalittica". Di certo la quantità di chicchi di grandine caduta sulla città di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco, nel Messico occidentale, ha destato attenzione in tutto il mondo.

Non è inusuale che nel centro messicano posto a 1560 metri di quota i fenomeni atmosferici siano molto intensi, ma quello che è accaduto ieri – in una giornata calda e con 31 gradi – ha dell'incredibile. La città è stata infatti sorpresa da una grandinata senza precedenti che ha coperto le strade con uno strato di ghiaccio dello spessore di quasi due metri.

grandinata in messico 4

Per fortuna non ci sono stati feriti anche se i disagi e i danni sono stati molto importanti e le autorità hanno dovuto usare tir e macchinari pesanti nelle strade e vie principali per renderle percorribili. In un filmato pubblicato sui social si vede uno di questi tir che fatica ad attraversare una strada completamente ricoperta da un mucchio di ghiaccio.

grandinata in messico 3

Quasi duecento tra case e negozi sono stati danneggiati dalla grandine, e almeno 50 automobili sono stati trascinati o sepolti dal ghiaccio. Enrique Alfaro, governatore dello stato, ha reso noto che non si erano mai viste scene del genere a Guadalajara: “E poi ci si chiede anche se il cambiamento climatico sia reale.

grandinata in messico 5

Questi sono fenomeni naturali mai visti prima”, ha detto. “In coordinamento con l’esercito messicano e le autorità municipali di Guadalajara e Tlaquepaque, il governo di Jalisco sta lavorando alla pulizia e alla rimozione della grandine sulle strade pubbliche, nonché al sostegno dei cittadini che hanno subito danni alle loro case”, ha scritto nel tuo account Twitter.

grandinata in messico 6

Domenica notte, quasi due metri di grandine hanno coperto lo stato del Jalisco, in Messico, e in particolare la città di Guadalajara. Si tratta di una delle peggiori grandinate degli ultimi anni, come si vede dai video e dalle foto postate sui social, e come hanno confermato le autorità locali.

grandinata in messico 2

Nelle immagini si vedono gli effetti della violenta grandinata che si è abbattuta sulla metropoli – che conta oltre 4 milioni di abitanti: sono state sommerse strade, auto, giardini, cantine e negozi.

grandinata in messico 12

Nella metropoli nel sud del paese latinoamericano, la temperatura media di giugno è di circa 24 gradi, in questi giorni ha superato i 30. «Non ho mai visto nulla del genere a Guadalajara.

grandinata in messico 10 grandinata in messico 8 grandinata in messico 7 grandinata in messico 1 grandinata in messico 11

Poi ci domandiamo se il cambiamento climatico è reale. Sono fenomeni naturali mai visti prima d'ora» ha commentato il governatore dello stato, Enrique Alfaro.