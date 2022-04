I MESTIERI PIÙ PERICOLOSI IN ITALIA? BARISTA E CUOCO - UN UOMO ENTRA IN UN LOCALE DI BARLETTA E UCCIDE IL TITOLARE CON TRE COLPI DI PISTOLA: UNA RAPINA FINITA MALE? UN LITIGIO? AL MOMENTO NON È ESCLUSA NESSUNA PISTA - L’OMICIDIO ARRIVA DOPO IL RAPTUS DI FOLLIA DI PESCARA, DOVE UN UOMO HA SPARATO A UN CUOCO PERCHÉ IL SUO PRANZO NON ARRIVAVA - NELLA CITTÀ PUGLIESE È EMERGENZA SICUREZZA: A OTTOBRE UN 24ENNE FU UCCISO PER UN DRINK NEGATO IN UNA DISCOTECA

È rimasto ucciso in un agguato poco dopo le 20 di ieri, a Barletta, Giuseppe Tupputi.

Aveva 43 anni, è morto prima dell'arrivo dei soccorsi, inutili per quanto tempestivi, e delle forze dell'ordine, dopo esser stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola, all'interno del proprio locale, il bar Morrison Revolution, in via Rionero, nel quartiere Borgovilla. Era il titolare dell'attività da diversi anni.

Sul posto sia gli uomini della polizia, che seguono lo sviluppo delle indagini, che i carabinieri, così come la polizia locale per cercare di regolare l'afflusso di amici e conoscenti della vittima. Sulla dinamica ancora diversi dubbi, così come resta un giallo il movente.

IL MOVENTE

L'uomo era all'interno del proprio locale, attorno alle 20 di ieri, quando è entrato il suo assassino, che ha esploso tre colpi d'arma da fuoco, uno dei quali lo ha raggiunto e ferito a morte.

Nessuna pista, al momento, è esclusa. Al vaglio degli inquirenti, nei minuti successivi, la possibilità di una rapina finita male, ma nella tarda serata di ieri sembrava non essere la pista più concreta, per quanto resti piuttosto complicato capire la dinamica esatta e soprattutto la motivazione alla base di quello che sembra essere un vero e proprio agguato, quantomeno nella modalità. Gli inquirenti proseguono il proprio lavoro scavando nella vita della vittima.

Informata del fatto la procura di Trani, che coordinerà le indagini, e il magistrato di turno, che disporrà, già oggi probabilmente, l'autopsia sul corpo per provare a raccogliere nuovi elementi.

L'omicidio si è consumato in una zona periferica, nel quartiere Borgovilla. Non vi sarebbero, almeno secondo una prima ricognizione delle forze dell'ordine, testimoni oculari ma gli inquirenti puntano a raccogliere materiale tramite le telecamere di videosorveglianza della zona, per provare a capire qualcosa in più e magari identificare il mezzo sul quale l'assassino (sempre che sia uno solo) si sarebbe mosso per arrivare sul posto.

I SOCIAL

In tanti, ieri sera, si sono riversati in strada, tra conoscenti, parenti e amici del 43enne, che lascia la moglie e due figlie, la più piccola di appena due mesi.

Numerosi i commenti sui social, nel ricordo di un ragazzo evidentemente benvoluto in città. Tanti, anche, quelli che pongono l'accento sulla sicurezza di Barletta in questa particolare fase storica. Quello di Tupputi è il terzo caso di omicidio nella città della Disfida.

L'EMERGENZA SICUREZZA

A ottobre fu ucciso Claudio Lasala, appena 24 anni, probabilmente per un drink negato, in una discoteca del posto. In quel caso furono fermati due ragazzi, uno di 20 e l'altro di 18 anni, con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il 15 gennaio, invece, scomparve Michele Cilli. Il corpo del ragazzo, anche lui di 24 anni, a distanza di quasi tre mesi da quella notte, non è mai stato trovato. Sono stati arrestati, qualche settimana dopo, due trentenni del luogo: uno con l'accusa dell'omicidio e l'altro della soppressione del cadavere e di favoreggiamento. E il problema sicurezza, a Barletta, torna tragicamente dopo l'esecuzione di ieri.

